12:30 Hadi ipucu sorusu ve cevabı belli oldu! Yeryüzünde yaşayan son dinozor neredeydi?

Hadi öğlen ipucu sorusu ve yanıtı belli oldu. Hadi sosyal medya hesabında 12 Mart 12:30 ipucu sorusu, “Güneydoğu Asya ve Okyanusya’da yer alan, 18.000’in üzerinde adadan oluşan ve dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesinden bahsediyoruz. Peki yeryüzünde yaşayan son dinozorun burada bulunduğunu söylesek?” şeklinde paylaşıldı. İşte Hadi ipucu sorusunun cevabı…

HADİ İPUCU SORUSU BELLİ OLDU

SORU: Güneydoğu Asya ve Okyanusya’da yer alan, 18.000’in üzerinde adadan oluşan ve dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesinden bahsediyoruz. Peki yeryüzünde yaşayan son dinozorun burada bulunduğunu söylesek? Bu ülke hangisi?

CEVAP: ENDONEZYA

ENDONEZYA NEREDE?

Endonezya ya da resmî adıyla Endonezya Cumhuriyeti, Güneydoğu Asya ve Okyanusya’da yer alan bir ülkedir. Endonezya 18 binin üzerinde adadan oluşur. 250 milyon civarında nüfusuyla dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi ve aynı zamanda en kalabalık Müslüman ülkesidir. Endonezya halk tarafından seçilmiş meclisi ve devlet başkanı ile bir cumhuriyet’tir. Ülkenin başkenti Cava adasındaki Cakarta şehridir. Sınır komşuları, Papua Yeni Gine,Doğu Timor ve Malezya’dır. Diğer komşu ülkeleri Singapur, Filipinler, Avustralya ve Andaman ve Nikobar adalarıdır. Endonezya ASEAN’ın kurucu üyelerinden ve G20 üyesi ülkelerdendir.