12:30 Hadi ipucu sorusu ve cevabı! Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale savaşları sırasında şarapnel parçasıyla yaralandığında, kendisini ölümden döndüren eşya nedir?

18 Mart 12:30 Hadi ipucu sorusu yarışmanın sosyal medya hesabından, “Cumhuriyetimizin kurulmasında büyük bir öneme sahip Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümü. Bu özel günde şehitlerimizi saygıyla anarken, dünya tarihinin akışını değiştiren bu zaferin coşkusunu hala yaşıyoruz. Bugünkü ipucumuz ise şöyle; Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale savaşları sırasında şarapnel parçasıyla yaralandığında, kendisini ölümden döndüren bir eşya vardı. Bu eşyayı bilmeyen yoktur peki ya siz?” şeklinde paylaşıldı. Haberimizden Hadi ipucu sorusunun yanıtını öğrenebilirsiniz.

HADİ İPUCU SORUSU VE YANITI

SORU: Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale savaşları sırasında şarapnel parçasıyla yaralandığında, kendisini ölümden döndüren eşya nedir?

CEVAP: Saat



CONKBAYIRI NEREDE?

Gelibolu Yarımadası‘nın batı sahilinde, kıyı tarafından Kabatepe ile Suvla Koyu arasında, karadan ise 261 Rakımlı Tepe ile Besim Tepe arasında kalan tepenin ismi Conkbayırı‘dır. Etrafındaki tepeler içerisinde bölgeye en hâkim nokta olduğundan savaş süresince kuzey hattının en önemli tepesi olmuştur.Savaşın en kanlı çatışmalarının geçtiği yerdir.