24 Ocak 12:30 Hadi ipucu sorusu ve cevabı: Pembe Panter’deki müfettişin ismi nedir?

Hadi’de 24 Ocak 12:30 yarışmasının ipucu sorusu ve cevabı belirlendi.Hadi ipucu sorusu Pembe Panter’de Peter Sellers tarafından canlandırılan müfettişin ismi nedir? oldu. İşte Hadi ipucu sorusu ve yanıtı…

PEMBE PANTER’DEKİ MÜFETTİŞ KİMDİR?

YANIT: Jacques Clouseau



PEMBE PANTER

Pembe Panter, Fransız polis müfettişi Jacques Clouseau etrafında kurulmuş komedi filmleri serisi. İlk film, 1963’te çekilen Pembe Panter’ dir. Bu filmden sonra devam filmleri de çekilmiş; gördüğü ilgi üzerine Peter Sellers’ın ölümünden sonra bir “kolaj filmi” olan “Pembe Panter Yargılanıyor” yapılmış; başkalarınca öyle ya da böyle Pembe Panter’e temas eden filmler çevrilmişdir.

Şef Müfettiş Jacques Clouseau (bir zamanlar sadece dedektif) kurgusal Fransız polis dedektif karakteridir. Yönetmen Blake Edwards’ın Pembe Panter serilerinde bulunur. Birçok filmde rolü Peter Sellers oynamıştır. Bir filmde Alan Arkin ve diğer bir filmde ismi kredilerde geçmese de Roger Moore oynamıştır. Sellers’ın ölümü üzerine Steve Martin rolü üstlenmiştir.