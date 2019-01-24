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24 Ocak 12:30 Hadi ipucu sorusu ve cevabı: Pembe Panter’deki müfettişin ismi nedir?

Sevilen yarışma Hadi'de bugün ipucu sorusu Pembe Panter'de geldi. Pembe Panter çizgi dizisinde Peter Sellers tarafından canlandırılan müfettiş 24 Ocak'ın ipucu sorusu oldu. Hadi yarışmasının sosyal medya hesabından ipucu sorusu; "Pembe Panter serisinin birçok filminde de Peter Sellers tarafından canlandırılan müfettişin ismi nedir? Bu arada Pembe Panter denince, sizin de kulaklarınızda o meşhur melodi dönüyor değil mi?" şeklinde paylaşıldı. İşte yanıtı...

10:42 -
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24 Ocak 12:30 Hadi ipucu sorusu ve cevabı: Pembe Panter’deki müfettişin ismi nedir?

Hadi’de 24 Ocak 12:30 yarışmasının ipucu sorusu ve cevabı belirlendi.Hadi ipucu sorusu Pembe Panter’de Peter Sellers tarafından canlandırılan müfettişin ismi nedir? oldu. İşte Hadi ipucu sorusu ve yanıtı…

PEMBE PANTER’DEKİ MÜFETTİŞ KİMDİR?

YANIT: Jacques Clouseau
hadiiiiii

PEMBE PANTER

Pembe Panter, Fransız polis müfettişi Jacques Clouseau etrafında kurulmuş komedi filmleri serisi. İlk film, 1963’te çekilen Pembe Panter’ dir. Bu filmden sonra devam filmleri de çekilmiş; gördüğü ilgi üzerine Peter Sellers’ın ölümünden sonra bir “kolaj filmi” olan “Pembe Panter Yargılanıyor” yapılmış; başkalarınca öyle ya da böyle Pembe Panter’e temas eden filmler çevrilmişdir.

Şef Müfettiş Jacques Clouseau (bir zamanlar sadece dedektif) kurgusal Fransız polis dedektif karakteridir. Yönetmen Blake Edwards’ın Pembe Panter serilerinde bulunur. Birçok filmde rolü Peter Sellers oynamıştır. Bir filmde Alan Arkin ve diğer bir filmde ismi kredilerde geçmese de Roger Moore oynamıştır. Sellers’ın ölümü üzerine Steve Martin rolü üstlenmiştir.

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Son güncelleme: android-time 12:20 24.01.2019
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