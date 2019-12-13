13 Aralık elektrik kesintisi listesi… İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi listesi BEDAŞ’ın sitesinde yer alıyor ve vatandaşlar buradan elektriklerin tahmini olarak saat kaçta geleceğine erişebiliyor. Elektrik kesintisi durumlarında hayat ciddi şekilde zorlaşırken vatandaşlar elektrikler ne zaman gelecek sorusuna cevap arıyor.

13 KASIM ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

– FEVZİ ÇAKMAK Mh., 10/9A Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32029-18526)

– TÜRKALİ Mh., MISIRLI Sk., MISIRLIBAHÇE Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32266-79)

– HALLAÇLI Mh., KARA TREN Cd.DE Sk., AYDIN Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32279-25033)

– GÜLBAHAR Mh., GAYRET Sk., SEBZECİLER Sk., AVNİ DİLLİGİL Sk., ZİNCİRLİDERE Cd., GÜNDOĞAN Sk., BALABAN Sk., SÜTÇÜLER Sk., ŞEKERCİLER Sk., DERİN Sk., SALİH TOZAN Sk., BAHÇECİLER Sk., CEMAL SURURİ Sk., ESENTEPE Mh., ZİNCİRLİDERE Cd., AVNİ DİLLİGİL Sk., ŞAİRLER Sk., KESKİN KALEM Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 04:00-09:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32318-9097 T.M.)

– ZÜBEYDE HANIM Mh., 1441. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32314-28850 tm)

– CİHANGİR Mh., NALBANT Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32397-21619TM 1-10.DP )

– GÜNEŞTEPE Mh., KEŞİF Sk., TALİP Sk., ŞEHİT ÖZCAN CANİK Sk., NECİP FAZIL KISAKÜREK Cd., ADIGÜZEL Sk., ADİL Sk., ADAŞ Sk., AĞAÇLI Sk., ADANIR Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32404-799)

– DAVUTPAŞA Mh., SEMERKANT Cd., 58. Sk., 56. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32405-18001)

– CUMHURİYET Mh., ÇETİN EMEÇ Cd., ZİNDE Sk., SEYMEN Sk., AZİM Sk., KAPTAN Sk., DİLEK Sk., YUDUM Sk., KIRSAY Sk., KIZILÇAM Sk., ACAR Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32433-25080-25297)

– GÜNEŞTEPE Mh., ADIGÜZEL Sk., AĞAÇLI Sk., KEŞİF Sk., TALİP Sk., GONCA Sk., ADANIR Sk., ADAŞ Sk., MİSKET Sk., ŞEHİT ÖZCAN CANİK Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32406-635)

– AYAZAĞA Mh., CUMHURİYET Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32471-4102-4103)

– AYAZAĞA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32473-4129)

– KAZIM KARABEKİR PAŞA Mh., KAVAKLIDERE Sk., KİRAZLI ÇIKMAZI Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32432-)

– DEMİRKAPI Mh., CENGİZ Sk., NERGİZ Sk., ŞEHİT NEDİM DEMİR Sk., OSMANOĞLU Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32496-31130)

– YENİ MAHALLE Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32508-28419 tm)

– FEVZİ ÇAKMAK Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32537-28422 TM)

– KARADENİZ Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 11:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32539-28963 TM)

– BARBAROS HAYRETTİNPAŞA Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 13:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32540-28351 tm)

– NURİPAŞA Mh., 10 Sk., 10/1 Sk., 11 Sk., 11/2 Sk., 11/3 Sk., 11/5 Sk., 13 Sk., SÜMER Mh., 6 Sk., 6/1 Sk., 6/2 Sk., 6/3 Sk., 6/4 Sk., 7 Sk., 8 Sk., 8/1 Sk., 8/2 Sk., 8/3 Sk., 9 Sk., ADNAN KAHVECİ Sk., ZÜBEYDE HANIM Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32558-1806)

– ATAKÖY 2-5-6. KISIM Mh., DUMLUPINAR Sk., KİLİTBAHİR Sk., NERGİS YOLU Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32557-1255)

– YENİMAHALLE Mh., ÖZAY Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 14:30-16:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32707-31528)

– ESENTEPE Mh., HOCA AHMET YESEVİ Bul., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32599-28705 ve 29563)

– TALATPAŞA Mh., ASLANGAZİ Cd., AYDOĞAN Cd., EMİRGAZİ Cd., SULTANŞAH Sk., YAŞARLI Cd., GÜLÇAVUŞ Sk., YEŞİLBURÇ Sk., ŞÖLEN Sk., ZİYARET Sk., AKIŞLI Sk., İPEKKUŞAĞI Sk., BÜYÜKBEY Sk., ERBEYLİ Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32609-9346)

– GÜZELTEPE Mh., KEMERBURGAZ Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32611-9007 T.M.)

– FERHATPAŞA Mh., TAHTA KÖPRÜ Sk., EGE Sk., HAZİNE Sk., ŞAİR NECMETTİN HALİL ONAN Bul., ÖĞRETMEN NEVZAT TEKİN Cd., MEŞE Sk., RIZA ÖZDEN Sk., NACİ ÇAM Sk., ADNAN KANTEK Sk., ECZACI LÜTFÜ ÖREN Sk., ŞEHİTLER Cd., HAYRİ UĞUR Cd., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32597-23150 23400 23290 23230)

– İHSANİYE Mh., İSTANBUL Cd.DESİ Sk., GÜMÜŞPINAR Mh., YAYLACIK Mh., ATATÜRK Mh., FATİH Mh., AYDINLAR Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32622-23702 23619 23079 23714 23255 23762 23417 23768 23523 23573 23472 23082 23083 23736 23618 23637 23224 23743 23314 23601 23737 23553 23031 23580 23133 23632 23602 23045 23218 23233 23731 23422 23451 23084 23749 23530 23614 23543 23521 23518 23519 23085 23086 23353 23452 23245 23288 23738 23448 23088 23087 23467 23658 23741 23701 23246 23555 23554 23220 23668)

– GÜZELYURT Mh., HARAMİDERE Cd., GENÇLİK Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32623-21153)

– GÜZELYURT Mh., GENÇLİK Cd., HARAMİDERE Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32624-20623)

– MARMARA Mh., HÜRRİYET Bul., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32626-20173)

– FATİH Mh., GAZİ MUSTAFA Cd., KORDONBOYU Cd., NASRETTİN HOCA Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32629-22119)

– FATİH Mh., GAZİ MUSTAFA Cd., TURGUT ÖZAL Bul., VEHBİ KOÇ Cd., ŞEHİT GAFFAR OKKAN Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32630-22027)

– FATİH Mh., VEHBİ KOÇ Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32631-22432)

– GÜZELYURT Mh., GENÇLİK Cd., HARAMİDERE Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32625-27524)

– 50. YIL Mh., 2062. Sk., 2177. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32641-28360)

– HİCRET Mh., AYDOĞDU Sk., LİMON ÇİÇEĞİ Sk., KINIK Sk., BASİRET Sk., SİPER Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32657-29090)

– VELİEFENDİ Mh., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32667-1846)

– OSMANİYE Mh., FİLDAMI Sk., FİLDAMI ÇIKMAZI Sk., ÇÖREKOTU Sk., ÇOBAN ÇEŞME Sk., SIĞIRTMAÇ Sk., RAHMİ APAK Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32668-1563)

– OSMANİYE Mh., AKSUN ÇIKMAZI Sk., AKSU OSMANİYE YOLU Sk., ADALET Sk., FAZIL KAYIKÇI Sk., FİLDAMI ARALIĞI Sk., FİLDAMI ÇIKMAZI Sk., FİLDAMI Sk., GENCER Sk., PULLUK Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32670-1537)

– TAŞOLUK Mh., DEĞİRMEN ARKASI Cd., KAFTAN Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 14:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32650-28820)

– KARTALTEPE Mh., KOŞUYOLU Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32674-1352)

– YENİMAHALLE Mh., 10 TEMMUZ Cd., AKSU Cd., TEYYARECİ SADIK Sk., İSTANBUL Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32675-1348)

– BARBAROS HAYRETTİNPAŞA Mh., 1057. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32695-28415)

– SELAHADDİN EYYUBİ Mh., 1542. Sk., 1517. Sk., 1518. Sk., 1519. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32698-27374 DEPAR 1)

– MAVİGÖL Mh., TÜRKAN Sk., ERTÜRK Sk., AKŞİT Sk., YEŞİL YALI Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32653-28794)

– OSMANİYE Mh., ARALIK BAŞI Sk., CAMİ Sk., CEMİYET Sk., ÇOLAK İBRAHİM Sk., ÇÖREKOTU Sk., FİLDAMI ARALIĞI Sk., FİLDAMI ÇIKMAZI Sk., FİLDAMI Sk., KARAKOL ARALIĞI Sk., KİREÇ OCAĞI Sk., KİREÇOCAĞI YOLU Sk., OSMANİYE MEKTEBİ Sk., RAHMİ APAK Sk., SIĞIRTMAÇ Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32671-1179)

– KARTALTEPE Mh., AKSU Cd., KOŞUYOLU Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32672-1736)

– TERAZİDERE Mh., FEZA Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32699-8891)

– DEMİRKAPI Mh., 2. Sk., FATİH Mh., KANARYA Sk., GÖZTEPE Mh., KELEBEK Sk., MASLAK Cd., KAMİL Sk., NADİDE Sk., NALAN Sk., NEŞE Sk., MIZRAK Sk., PASİNLER Sk., KANUNİ Sk., OZAN Sk., ORMAN Sk., NERGİZ Sk., PINAR Sk., KESKİN Sk., KAVAKLI Sk., KARTAL Sk., KARANFİL Sk., REVANİ Sk., PEHLİVAN Sk., ZAMBAK Sk., PAŞA Sk., UMUT Sk., PANAYIR Sk., ORHAN GAZİ Cd., ŞEHİT MEHMET ÖZCAN Sk., PINARLI Sk., RÜYA Sk., PAPAĞAN Sk., ÖZYURT Sk., RAHİM Sk., SİTEM Sk., SEFA Sk., SERÇE Sk., POSTACI Sk., ŞAFAK Sk., SİBEL Sk., SÜMEYYE Sk., SEMRA Sk., SELVİ Sk., SADIK Sk., SAKİN Sk., SAADET Sk., ŞAİR Sk., SÖĞÜT Sk., SİNAN Sk., TAYFUN Sk., TARÇIN Sk., SÜLÜN Sk., TEMİZ Sk., SABIR Sk., MAHMUTBEY Mh., İNÖNÜ Cd., SİTELER Sk., 20/1. Sk., 18/1. Sk., 23/1. Sk., 23. Sk., 17/1. Sk., 22. Sk., 21. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 01:00-01:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32705-31456 – 31604 – 31451 – 31606 – 31666 – 31175 – 31767 – 31450 – 31581 – 31562 – 31545 – 31674 – 31054 – 31552 – 31128 – 31194)

– GÜLTEPE Mh., TALATPAŞA Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32719-9216 T.M.)

– YENİMAHALLE Mh., 10 TEMMUZ Cd., TEYYARECİ SADIK Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 16:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32725-1348)

– İMRAHOR Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32731-30509)

– ŞENLİKKÖY Mh., HARMAN Sk., BASINKÖY Mh., FLORYA Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 15:30-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32723-1218)

– ŞENLİKKÖY Mh., HARMAN Sk., BASINKÖY Mh., FLORYA Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 15:30-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32724-1218)

– MİTHATPAŞA Mh., MİMAR SİNAN Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32734-9506,9809,9926,9717,9955,9422,9431,9773,9412,9721,9722,9753,9668,9723,9427,9513,9731,9294,9281,9283 T.M.)

– HASTANE Mh., HADIMKÖY-İSTANBUL Cd., GÜLFER Sk., ORG. EŞREF BİTLİS Cd., ŞEHMUZ Sk., KAÇKAR Sk., BERA Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 04:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32737-22159, 20144, 20880, 20155, 20071, 20358, 21095, 20907, 22064, 22150, 20454, 20403)

– YAVUZ SELİM Mh., 26/11. Sk., 5. Sk., 5/11. Sk., 26/11B Sk., 26/11C Sk., 26/11D Sk., 26/11E Sk., 26/11F Sk., 26/12D Sk., 26/12C Sk., 26/12B Sk., 5/8. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32740-18594)

– DEMİRKAPI Mh., FATİH Mh., GÖZTEPE Mh., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 01:00-01:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32706-31456 – 31604 – 31451 – 31606 – 31666 – 31175 – 31767 – 31450 – 31581 – 31562 – 31545 – 31674 – 31054 – 31552 – 31128 – 31194)

– MİTHATPAŞA Mh., BAHÇEKÖY Cd., KEMER Sk., 3.AKASYA Sk., BEGONYA Sk., KARAÇAM Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32726-9578 T.M.)

– İNÖNÜ Mh., BAYIR Sk., 2.KAHRAMAN Sk., KUYUMCU Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32736-11529)

– MİTHATPAŞA Mh., 2.ORKİDE Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32716-9957 T.M.)

– ÇAYIRDERE Mh., ELİT Sk., CENNET Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32717-25825)

– YENİMAHALLE Mh., 10 TEMMUZ Cd., TEYYARECİ SADIK Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32722-1348)

– İMRAHOR Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 02:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32729-28802-29404-29535-41339-29538-29102-28794-29958-28484-29466-29796-29528-29547-29849-29353-29643-29796-29379-41378-29538-29787-29338-29529-28556-29537-29645-29646-29021-29536-28446-28795-30509-28796-29106-29105-29897)

– HASTANE Mh., BERA Sk., HADIMKÖY-İSTANBUL Cd., GÜLFER Sk., NALLI Sk., ORG. EŞREF BİTLİS Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32742-22159, 20144, 20880, 20155, 20071, 20358, 27885, 20687)

– LEVAZIM Mh., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında FULYA Mh., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32763-3280 3000 3738 3739 3740 3741 3742 3743 3744 )

– KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA Mh., KEMANKEŞ Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32764-5052)

– YEDİKULE Mh., EĞRİDUT Sk., HACI HÜSEYİN ÇEŞMESİ Sk., HACI MANAV ÇIKMAZI Sk., HACI MANAV Sk., MIZIKA Sk., SAMANCI ODALARI Sk., SAMANCI ODALARI ARALIĞI Sk., TABAKÇI Sk., TAHTA TULUMBA Sk., İMRAHOR İLYASBEY Cd., İKİYÜZLÜ ÇEŞME ÇIKMAZI Sk., İKİYÜZLÜ ÇEŞME Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 11:00-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32765-2143)

– CELALİYE Mh., DİKİLİTAŞ Sk., DOĞUŞ Sk., MEYDAN 1 Sk., DUMLUPINAR Sk., HIZIR Sk., CELALİYE Cd., ÖTÜKEN Sk., GÜRCAN ŞAHİN Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32766-24345)

– ÇIRPICI Mh., 1. TAŞOCAĞI (G/1) Sk., 1. TAŞOCAĞI Sk., 3. TAŞOCAĞI (G/7) Sk., 3. TAŞOCAĞI Sk., MODABAĞ 1 Sk., MODABAĞ 10 Sk., MODABAĞ 11 Sk., MODABAĞ 3 Sk., MODABAĞ 5 Sk., MODABAĞ 7 Sk., MODABAĞ 8 Sk., MODABAĞ A Sk., SEYİTNİZAM Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 16:30-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32759-1888)

– KISIRKAYA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32762-4323)

– KATİP KASIM Mh., GÜVENLİK Cd., HAYRİYE TÜCCARI Cd., MESİHPAŞA Mh., AZİMKAR Sk., LALELİ Cd., PAŞAZADE Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-10:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32768-2136)

– KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA Mh., NECATİBEY Cd., MÜEYYETZADE Mh., KEMERALTI Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32772-3706)

– KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA Mh., GALATA ŞARAP İSKELESİ Sk., GÜMÜŞ HALKA Sk., BAŞ CERRAH Sk., HOCA TAHSİN Sk., KARATAVUK Sk., KEMANKEŞ Cd., MALİYE Cd., MUMHANE Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32767-3034)

– HACIMİMİ Mh., KEMERALTI Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32769-3664)

– MÜEYYETZADE Mh., KEMERALTI Cd., SERÇE Sk., NECATİBEY Cd., HACIMİMİ Mh., VEKİLHARÇ Sk., KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA Mh., HOCA TAHSİN Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32771-3610)