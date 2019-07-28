13 çocuklu çiftin nikahı düştü! Bakanlık harekete geçti

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde doğan Hüseyin Kuşçu, o dönem babası Sinan Kuşçu´nun nüfus kaydı olmadığı için babasının amcasının oğlu Ahmet Kuşçu’nun nüfusuna kaydettirildi. Hüseyin Kuşçu, 30 yıl önce nüfusuna kaydolduğu Ahmet Kuşçu’nun torunu Rime Kuşçu ile imam nikahıyla evlendi. 7 yıl sonra resmi nikah kıyan çiftin 13 çocuğu oldu. 6 yıl önce Adana’ya taşınan çift, bir hastahanede yaptıkları resmi işlem sırasında evliliklerinin düştüğünü öğrendi.

“KAYINVALİDEM ABLAM GÖRÜNÜYOR”

Resmi olarak yeğeniyle nikahlı gözüktüğü için evliliğin düştüğünün bildirildiğini anlatan işçi Hüseyin Kuşçu, “Çocuklarımın başına bir şey geldiğinde hastaneye eşim götürüyor, `çocuk senin değil babası´ gelsin diyorlar. Bazı çocukların velayeti de annesinin üzerinde görünüyor. Benim kulağım sağır, ayağım sakat. Çocuklarımın her işiyle ben ilgilenemiyorum. Okulla ilgili sorunlar da aynı şekilde. 5 kere dava açtım ama hiçbir sonuç alamadım. Kayınvalidem resmi olarak ablam görünüyor. Ben de ablamın kızıyla evli görünüyorum. Bu karışıklığın giderilmesini istiyorum. Öz anne ve babamın üzerine kayıt olmak sonra da eşimle resmi nikah yapmak istiyorum” dedi.

BAKANLIK YARDIM İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un talimatı doğrultusunda nikahı düşen 13 çocuklu çifte yardım için hareke geçildiği duyuruldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, konunun yakından takip edildiği belirtilirken, “Habere konu aileye Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından sosyal ve ekonomik destek kapsamında ekonomik yardımda bulunulacağı ve eğitim tedbir kararı ile çocukların zorunlu eğitimine devam etmesinin sağlanacağını, soybağının bozulması ile ilgili adli işlem başlatılması amacıyla Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na gerekli bilgilendirmede bulunulacağı hususunu kamuoyuna saygıyla sunarız” denildi. DHA