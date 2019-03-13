13 Mart 12:30 Hadi ipucu sorusu ve cevabı belli oldu! Tek gözde, kaşın hemen altına sıkıştırılarak kullanılan gözlük camının adı ne?

Hadi ipucu sorusu yarışmanın sosyal medya hesabından paylaşıldı. 13 Mart 12:30’da tek gözde, kaşın hemen altına sıkıştırılarak kullanılan gözlük camı sorulacak. Tek gözde, kaşın hemen altına sıkıştırılarak kullanılan gözlük camının özel bir ismi vardır. Dilimize Fransızcadan geçen bu kelime, mono(tek) ve occulaire(mercek) kelimelerinin birleştirilip kısaltılmasıyla elde edilir. Hadi ipucu sorusunu nyanıtı haberimizde.

HADİ İPUCU SORUSU VE CEVABI



SORU: Tek gözde, kaşın hemen altına sıkıştırılarak kullanılan gözlük camının adı nedir?

CEVAP: Monokl

GÖZLÜK HAKKINDA BİLGİLER

Gözlük, çerçeveli mercek ya da merceklerden oluşan bir aksesuar, bir araçtır. Gözlüğün kullanım amacı, görme bozukluğunu gidermek ya da gözleri dış etkenlerden korumaktır. Gözlük, plastik ya da metal vb. bir çerçeve içine oturtulmuş, cam, plastik ya da cam ve plastik karışımı malzemeden özel olarak yapılır. Kaynakçı ya da dalgıç gözlüğü gibi özel amaçlı kullanılanları da bulunan bu araç, bir göz doktoru tarafından yapılan ölçüm ve araştırma sonucunda, yazılan reçeteye göre, konunun uzmanı olan yetkin kişilerce (optisyen) bilimsel yöntemlerle kişiye özel olarak hazırlanır. Tek gözde, kaşın hemen altına sıkıştırılarak kullanılan gözlük camının ismine ise Monokl adı verilir.