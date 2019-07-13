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13 Temmuz Hadi ipucu sorusu: Dinçer Çekmez’in “Mazlum’u getirin bana” repliğiyle ünlü filminin ismi nedir?

Hadi her akşam olduğu gibi bu akşam da 20.30'da takipçileriyle buluşacak. Bu akşamki ipucu nerdeyse herkesin bildiği bir filmden geliyor. Efsane oyuncu Kemal Sunal'ın filmlerini bilenler bu soruya kolayca yanıt verecek. 13 Temmuz Hadi ipucu sorusu: Dinçer Çekmez'in "Mazlum'u getirin bana" repliğiyle ünlü filminin ismi nedir?

18:29 -
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13 Temmuz Hadi ipucu sorusu: Dinçer Çekmez’in “Mazlum’u getirin bana” repliğiyle ünlü filminin ismi nedir?

Kemal Sunal Gecesi bugün 20:30’da! Bugünkü ipucumuz Kemal Sunal’ın başrolünde yer aldığı, İstanbul’a başlık parası kazanma amacıyla gelip şans eseri çok ünlü bir şarkıcı olan Şaban’ın öyküsünün anlatıldığı 1979 yapımı bir film ile ilgili sevgili hadiciler.Dinçer Çekmez’in “Mazlum’u getirin bana” repliğiyle ünlü bu film hangisidir?

13 TEMMUZ HADİ İPUCU SORUSU

CEVAP: ŞARK BÜLBÜLÜ

Şark Bülbülü, 1979 yapımı Türk filmi. Köyünden, İstanbul’a başlık parası kazanma amacıyla gelip şans eseri çok ünlü bir şarkıcı olan Şaban’ın öyküsü, Kemal Sunal’ın usta oyunculuğu ile anlatılıyor. Film bir gecede şöhret olan ünlüleri tiye alan klasik olmuş bir Kemal Sunal komedisi.

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