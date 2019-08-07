136 internet sitesi ve sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi

Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliği, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 16 Temmuz tarihli yazısı ile aralarında “bianet”, “Gazete Fersude”, “ETHA” ve “Geziyi Savunuyoruz”un da bulunduğu 136 internet sitesi ve sosyal medya hesabı için erişim engeli kararı verdi.Hakimliğin kararında, aralarında Facebook, Instagram hesaplarının da bulunduğu toplam 136 internet adresi ve 15 internet sitesinin adı geçiyor.

Milletvekilinin Twitter hesabı da listede

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul milletvekili Oya Ersoy’un Twitter hesabına da erişimin engellendiği bildirildi. Ersoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda avukatlarının gerekli itirazları ve sorumlular hakkındaki suç duyurularını yapacağını belirterek, tepkisini “İktidarın muhalefetin sesini kısma politikaları milletvekillerine kadar uzanmış durumda” diyerek dile getirdi.

Bianet'te yer alan habere göre, basın meslek örgütlerinden yapılan açıklamalar şöyle:

TGC: Hangi nedenle engellendi?

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Genel Sekreteri Sibel Güneş: TGC olarak Sulh Ceza Hakimlikleri aracılığıyla bianet gibi yüzlerce siteye uygulanan engellenme kararlarının halkın haber alma hakkını engelleme girişimi olduğunu düşünüyoruz.

İnternet sitelerinin hangi nedenle engellendiğine dair bir gerekçe kamuoyuyla paylaşılmadan engellemelerin gerçekleştiğini görüyoruz. Maalesef Türkiye basın özgürlüğü açısından en sorunlu ülkeler arasında yer almaya devam ediyor.

Bu ülkede demokrasinin yeşermesi ve halkın gerçeklerden haberdar olması için internet sitelerinin, gazetelerin, gazetecilerin mesleklerini yapabilir olmalarının sağlanması gerekiyor.

Şu an bianet’in yayınının engellenmesi de basın özgürlüğü açısından yeni bir hukuksuz müdahale olarak tanımlıyoruz.

TGS: Bu kararın hukukta yeri yok

Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş: Demokrasiyi, ifade özgürlüğünü içine sindiremeyen zihniyetler sürekli sansürle, engelleme ile halkın haber alma hakkına saldırıyor.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın talebi üzerine Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği 136 haber sitesine, tweet paylaşımına, Facebook paylaşımına erişim engeli koydu.

Suç işlenmesinin engellenmesi” diye bir gerekçe ile yapılan bu engel kararının hukukta hiçbir yeri yoktur. İnsan aklı ile dalga geçen mahkeme heyeti bu karar ile bağlılık yemini ettikleri hukuk kurallarını ayaklar altına almışlardır.

Ortada işlenen bir suç yoktur, suç teşkil eden bir haber, içerik veya paylaşım yoktur. Ancak binlerce insanın takip ettiği bianet gibi haber siteleri de dahil olmak üzere engel kararı verilmiştir.”

DİSK Basın – İş: Gazetecilik öldürülmeye çalışılıyor

DİSK – Basın İş Genel Başkanı Faruk Eren: Gazetecilere ve ifade özgürlüğüne yönelik her gün yeni kararla karşılaşıyoruz. Bu kadarı da olmaz diyoruz ama hakikaten bu berbat bir karar.

Gazetecilik büyük bir baskı altında, öldürülmeye çalışılıyor. Ama gazeteciler de büyük bir inatla direniyor.

bianet'in yanındayız, kapatılan tüm sitelerin bir an önce açılmasını istiyoruz. Hepsiyle dayanışma içindeyiz.

RSF: Keyfi ve tehlikeli bir karar

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu: Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin, “Milli güvenlik” iddiasıyla bianet.org haber sitesinin erişime kapatılmasına dair aldığı karar, özgür haberciliği hedef alan son derece keyfi ve tehlikeli bir karardır.

Bir hakim imzası taşıması, gerekçesi, argüman ve yorumu bulunmayan bir metni hukuki karar yapmaya yetmez. Bu sansür, “Artık URL bazlı erişim engeli olacak” diye yargı reformunu müjdeleyenlerin samimiyetsizliklerini gözler önüne sermiştir. Baskıcı devlet anlayışıyla reform olmaz. 16 Temmuz'da alınan kararı uygulamamaya çağırıyoruz.

ÇGD: Kararı tartışmasız olarak kınıyoruz

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Genel Başkanı Can Güleryüzlü: Alınan kararı tartışmasız olarak kınıyoruz. Basın ve ifade özgürlüğü tehlike altındadır. Kararı alan mahkeme basın ve ifade özgürlüğünü tanımayarak Anayasa'yı ihlal etmiştir.

Biz bu anlayışın yabancısı değiliz. Dün bu anlayış KHK'ler eliyle çok sayıda basın kuruluşunu kapattı, bugün bu mahkemeler eliyle devam ediyor.

Biz bir tek haberin bile şiddet içermiyorsa engellenmesini kabul edemezken; bütünüyle kapatılmasını hiç kabul edemeyiz. Hele bianet gibi yıllarca basın sektöründe var olmuş bir kurumun kapatılmasını kınıyoruz.

Bu hukuki bir karar olarak durmuyor, hukuki bir dayanağı da olamaz, bu nedenle bu karardan vazgeçilmelidir.”