Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

14 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı!

Tekirdağ merkezli 14 ilde, FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 17 kişi gözaltına alındı.

22:11 -
Haberler Gündem
14 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı!

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ/PDY’nin ‘askeri mahrem yapılanması’na yönelik soruşturmasında, aralarında muvazzafların da bulunduğu 25 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İLGİLİ HABERİstanbul'da FETÖ operasyonu: 74 gözaltı kararıİstanbul'da FETÖ operasyonu: 74 gözaltı kararı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu Tekirdağ merkezli Hatay, İstanbul, Diyarbakır, Van, Ankara, Şırnak, Manisa, Kırklareli, İzmir, Ağrı, Erzurum, Gaziantep ve Çanakkale’de operasyon düzenlendi.

İLGİLİ HABERSon Dakika...Adana'da FETÖ operasyonu!Son Dakika...Adana'da FETÖ operasyonu!

Operasyonda 17 kişi yakalanarak, gözaltına alınırken, 8 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.  DHA

İstanbul Seçim Sonuçları ->
Son güncelleme: android-time 22:34 24.06.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more