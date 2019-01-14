14 Ocak Hadi ipucu sorusu: Türkiye’de hisse senedi işlemlerinin yapıldığı organize piyasanın ismi nedir?

Hadi her akşam olduğu gibi bu akşam da 20.30'da! Bu akşam ödül 20 bin lira... Rakiplerinin önüne geçmek isteyenler merakla 14 Ocak Hadi ipucu sorusunu ve cevabını araştırıyor. Bu akşam ekonomiden anlayanlar Hadi ipucu sorusunun cevabını hemen bulacak. Bilmeyenler içinse cevap haberimizde yer alıyor. Peki Türkiye’de hisse senedi işlemlerinin yapıldığı organize piyasanın ismi nedir? İşte 14 Ocak Hadi ipucu sorusunun cevabı...

Hadi bu 20.30'da! Ödül 20 bin lira… Hadi, Instagram hesabından ipucu sorusunu yayınladı. Sermaye şirketlerinin, ortaklarına paylarını ve ortaklıklarını belgelemek için verdikleri kıymetli evraklara hisse senedi denir. Peki, Türkiye'de hisse senedi işlemlerinin yapıldığı organize piyasanın ismi nedir? İşte 14 Ocak Hadi ipucu sorusunun cevabı… 14 OCAK HADİ İPUCU SORUSU CEVAP: BORSA İSTANBUL (BIST) BORSA İSTANBUL HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ? Borsa İstanbul ya da kısaca BİST, Türkiye’de 1985 yılında ilk olarak İstanbul Menkul Kıymetler Borsası adıyla açılan 2013’te “Borsa İstanbul” olan, sermaye piyasasında faaliyet gösteren Türk ve yabancı kaynaklı bankalara, aracı kurumlara saklama ile takas hizmeti verir. 5 Nisan 2013 tarihinde ise «İstanbul Menkul Kıymetler Borsası» olan adı, “Borsa İstanbul” olarak değiştirilmiştir. Ayrıca “Yatırıma değer!” resmi slogan olarak kabul edilmiştir. 24 Şubat 2017 yılında yayımlanan kararname ile devlete ait bütün hisselerinin Türkiye Varlık Fonuna devredilmesi kararlaştırılmıştır.

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