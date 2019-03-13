15-21 Mart arasında kutlanan haftanın adı nedir?

Hadi, son zamanların en popüler bilgi yarışmalarından biri. 13 Mart Hadi ipucu sorusu şu şekilde açıklandı:”15-21 Mart arasında kutlanan ve insanları tüketici hakları konusunda bilinçlendirmeyi amaçlayan hafta hangisidir?”

15-21 MART ARASINDA KUTLANAN HAFTA HANGİSİDİR?

CEVAP: TÜKETİCİYİ KORUMA HAFTASI

Her yıl 15 Mart Dünya Tüketiciler Gününün içinde bulunduğu hafta Tüketiciyi Koruma Haftası olarak kutlanmaktadır. 15 Mart’ın Dünya Tüketici Hakları Günü olmasının nedenlerinden biri, 15 Mart 1962 yılında o dönemin ABD Başkanı John F Kennedy’nin Temsilciler Meclisinde ilk kez Tüketici Hakları diye bir kavram kullanmasından kaynaklanmaktadır.

İlk olarak Amerika, Avrupa ve İskandinav ülkelerinde ortaya çıkan Tüketici Koruma faaliyetleri Japonya’ya ve oradan da tüm dünya ülkelerine yayılmaya başlamıştır. Daha sonra Birleşmiş Milletler, 1985 yılında aldığı bir kararla Tüketici Hakları Evrensel Beyannamesini ilan ederken bu konuşmanın yapıldığı 15 Mart tarihini Dünya Tüketici Hakları Günü olarak kabul etmiş, ve Uluslararası tüketici örgütleri de bunu her yıl Dünya Tüketici Hakları Günü olarak kutlamaya başlamıştır.

Tüketici Hakları Evrensel Beyannamesi; Temel gereksinmelerin karşılanması hakkı, Sağlık ve güvenliğin korunması hakkı, Ekonomik çıkarların korunması hakkı(Seçme hakkı), Bilgilendirme hakkı, Eğitilme hakkı, Tazmin edilme hakkı, Temsil edilme hakkı, Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı olmak üzere tüketicinin 8 temel hakkını içermektedir.