15 aylık bebek su dolu kovada boğuldu

Olay Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana geldi. 15 aylık olduğunu öğrenilen Nurbanu Kazak, annesi mutfaktayken odada yalnız kaldığı sırada su dolu kovaya düştü. Bir süre sonra odaya giren anne, bebeği düştüğü kovadan çıkardı.

HASTANEYE YETİŞTİRDİLER AMA…

Annenin çığlıkları üzerine ailenin diğer fertleri de toplandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil yardım ekipleri, hareketsiz yatan bebeği Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bebek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. (İHA)