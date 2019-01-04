15 tatil yaklaştı! MEB sömestr tatili hangi gün açıkladı! Peki 15 tatil ne zaman başlıyor?

Yeni yıla girmenin ardından tatil programı yapan veliler "15 tatil ne zaman" sorusuna yanıt aramaya başladı. 15 tatil ile yarı dönemim stresinin üstünden atmak isteyen öğrenci ise sömestr tatili ile sınav ve sözlülerin stresini atmak istiyor. Yarıyıl tatili, 2019 ara tatil ne zaman başlıyor, 2019 okullar ne zaman kapanıyor? gibi soruların yanıtı ise merakla araştırılmaya başlandı. MEB sömestr tatili yani yarıyıl tatilinin tarihini belirledi. İşte 15 tatil ne zaman sorusunun cevabı...

Sömestr yaklaşırken öğrencilerin heyecanı dorukta. 2019 yılının ilk yazılıları ve sözlüler için hazırlanan öğrenciler ve onlara yardımcı olan veliler sömestr tatili tarihini haberimizde bulabilir. Bu yarıyıl tatili yani sömestr hem öğrenciler için hem de veliler için birtakım değerlendirmeleri yapabilmeleri noktasında son derece önemli bir fırsat olarak görülürken bir yandan eğitime verilen ara ile dinlenme fırsatı da elde edilir. 15 tatil çok yaklaştı. Peki, 15 tatil ne zaman başlayacak? Sömestr ne zaman?

15 TATİL NE ZAMAN?

2018-2019 eğitim öğretim yılı kapsamında okullar 17 Eylül tarihi itibari ile açıldı. eğitim ve öğretim yılı birinci kanaat dönemi, 18 Ocak 2019 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 21 Ocak-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma tamamlanacak. 15 Haziran 2019 Cumartesi günü başlayacak olan yaz tatili, 16 Eylül 2019 Pazartesi gününe kadar sürecek.

YARIYIL TATİLİNDE NELER YAPMAK GEREKİYOR?

Uz. Dr. Leyla Benkurt Alkaş, velilere ve öğrencilere 15 günlük tatilin değerlendirilmesi ve planlaması ile ilgili bazı önerilerde bulundu:

Tatil demek istediğini yapabilme serbestliği değildir. Yatma kalkma saatleri biraz daha esneklik kazansa da tamamen çocuğa bırakılmamalıdır. Yaşına uygun programlar önceden seçilip düzenlenebilir.

Tatil öncesi tatilin planlanması, zamanı ve mekanı kullanmak, yapılacakları gözden geçirmek yararlı olacaktır. Tatil demek mutlaka farklı bir yere gitmek demek değildir. Bu özel zaman planlanırken mutlaka çocuk da katılmalı, yönlendirilmeli ve benimsetilmelidir.

Pasif ve hazırcı eğlenceler yerine doğada gezmek, müzeye gitmek, tiyatro veya değişik etkinliklere katılmak hem ufkunu geliştirecek hem de ders dışı öğrenme ve merak etme dürtülerini uyandıracaktır. Ayrıca değişik etkinlik ve denemeler tatil sonrası arkadaşlarına anlatacak, tatili anlamlandıracak malzemeleri çocuğa verir.

Çocukla ev içi sorumlulukları paylaşma; tamir işleri, kek-pasta pişirme, hayvanlara bakma, çiçek soğanlarını ekmek gibi yaşına ve konuma uygun uğraşlar hem kendine güvenini artıracak hem de el becerilerini geliştirecektir.

Ailece kitap evlerinden alışveriş, aynı kitabı okuma, hakkında konuşma, geniş zamanlarda zevk alarak, merak ederek sonunu tahmin etmeye çalışarak, okuma zevkinin gelişmesi söz konusu olacaktır. Ayrıca kart oyunları, kutu oyunları, aile oyunları ile rekabet duygusu gelişir, yenme-yenilme durumlarını hoşgörü ile kabullenmeyi öğrenir.

ÖĞRENCİLERİN MERAK ETTİĞİ TAKDİR TEŞEKKÜR KONUSU

Takdir teşekkür hesaplama işlemlerini yapacak olan öğrencilerin ilk olarak tüm ders notlarının kesinleşen notlarını toplaması ve çıkan toplam ders sayısına bölmesi gerekmektedir. Sonuç 0 ile 100 arasında değişen bir rakam olacaktır. Çıkan sonucun 85 ve üzerinde olması halinde öğrenciler karneleri ile birlikte de takdir almaya hak kazanacaktır. Fakat 85'ten düşük fakat 80'den büyük olan notlar için ise teşekkür belgesi verilecektir. Yapılacak olan hesaplamalar sonrasında belirtilen aralıklara göre takdir ya da teşekkür alınıp alınmayacağı kolayca öğrenilebilir. E okul tarafından sunulan kolaylıklardan birisi olan takdir teşekkür hesaplama işlemleri sayesinde öğrenci eğitim dönemlerinde en çok merak ettikleri soruların yanıtını da bulabilmektedir.