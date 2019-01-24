15 tatil ne zaman bitecek? Yaz tatili ne zaman? İşte sömestr bitiş tarihi…

15 tatil için uzun günler boyu bekleyen öğrenciler tatilin tadını çıkarıyor ve şimdi ikinci dönemin ne zaman biteceğini merak ediyor. Birinci ve ikinci dönem başlangıç tarihleri MEB çalışma takvimi ile belli oluyor. Okulların hemen ardından açıldığı 15 tatilin de başlangıç ve bitiş tarihi de MEB çalışma takvimi ile belirleniyor. İşte MEB takviminde yer alan önemli tarihler…

MEB TAKVİMİNE GÖRE 15 TATİL NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili, 21 Ocak-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma tamamlanacak. 15 Haziran 2019 Cumartesi günü başlayacak olan yaz tatili, 16 Eylül 2019 Pazartesi gününe kadar sürecek. Sömestr tatili olarak bilinen ve öğrenciler tarafından 15 tatil olarak da bilinen yarıyıl tatili, bu yıl 16 gün olacak. 15 tatilin 30 gün olduğu ve uzatıldığına dair iddialar gündemde yer alsa da, Milli Eğitim Bakanlığı'nın konuyla ilgili herhangi bir açıklaması bulunmuyor.

15 TATİLİN ARDINDAN KRİTİK SINAVLAR YAKLAŞIYOR

Milli Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 1 Haziran’da gerçekleştirilecek. 8. sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak sınav, iki bölüm halinde ve aynı gün uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. ÖSYM’nin internet sitesinden duyurulan takvime göre de 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) 1. oturumu (TYT) 15 Haziran’da, 2. oturumu (AYT) ile Yabancı Dil Oturumu 16 Haziran’da yapılacak. YKS başvuruları 12 Şubat-6 Mart’ta alınacak. YKS için geç başvuru tarihi ise 19 Mart olarak belirlendi. Sınav sonuçları ise 18 Temmuz’da açıklanacak.

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