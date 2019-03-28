15 Temmuz Derneği Başkanı’ndan AKP’ye aday tepkisi!

AKP’nin muhalefet partilerinin listelerinde ‘terör örgütü üyeleri var’ iddiaları tartışılırken, 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği Genel Başkanı Serhat Çağ’dan önemli bir açıklama geldi. Milli Gazete'de yer alan habere göre MİDDER Genel Başkanı Serhat Çağ, AKP içindeki FETÖ'cü belediye başkan adaylarına dikkat çekti.

İLGİLİ HABER Erdoğan: Cindoruk bedelini ödeyecek

“BUNLAR ARAŞTIRILDI MI?”

“Devletin ve milletin bekasına sahip çıkmak!” başlıklı yazısında Çağ, “FETÖ'cülerle ‘iyi ilişkilerimiz vardı' diyen maklubeci Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, ‘Kardeşlik mi görmek istiyorsunuz STV'de Türkiye sevdalılarını izleyin. Provokatör başbakan istemiyoruz' diyen FETÖ savunucusu Uşak Belediye Başkan Adayı Mehmet Çakın aday gösterildi. Bunlar araştırmalara tabi oldu mu?” dedi.

İLGİLİ HABER Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna tahliye edildi

“ÖKSÜZ’ÜN YEĞENİ DE ADAY”

15 Temmuz darbe girişiminin sivil imamı ve kayıplara karışan Adil Öksüz'ün yeğeninin AKP'den aday gösterildiğini iddia eden Çağ, “Darbe imamı Adil Öksüz'ün yeğeni Kahramanmaraş Andırın Belediye Başkan Adayı Ahmet Doğan da bu araştırmalara tabi oldu mu? Oldu ise FETÖ'yle ayan beyan ilişkisi olan bu isimler nasıl partinizden aday oldu? Yoksa bu adaylıklardan AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın haberi yok mu? Varsa milletin gözünün içine baka baka yapılan bu açıklamanın manası nedir? Türk milleti asıl şimdi bu sorulara cevap bekliyor Sayın Başkan! Artık oyun bitti! Bu necip millet her şeyin farkında ve günü geldiğinde aptal yerine koyulmanın hesabını sandıkta görecek” ifadelerini kullandı.