15 Temmuz gazisi Sabri Gündüz’ün isyanı: HAKKIMI HELAL ETMİYORUM

Sabri Gündüz 15 Temmuz darbe girişimi sırasında sokağa çıkarak terör örgütü FETÖ'nün darbesine “dur” diyen kahramanlardan biri. Darbecilerin kurşunlarıyla yaralanan Gündüz, tam 47 ameliyat geçirdi. Son ameliyatında da sağ bacağı kesildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tedavi gören Gündüz'ü evinde ziyaret etmişti. Erdoğan, bir konuşmasında Gündüz'den bahsederek, “2 Sabri tanıdım ben, birisi bu Sabri ayağı kesiliyor. Diğeri de kendini tankın altına atan Sabri. Onu da çok ameliyat ettiler'' demişti. Darbecilere karşı korkusuzca direnen Gündüz önceki gün sosyal medyadan isyan etti. İşte o sözler:

İLK VE SON SİTEMİM…

“Bu son yazım. İlk ve son sitemim. Öncelikle biz ölümü de yaşamı da Allah'a bıraktık. Üç buçuk yıldır çekmediğim zorluk kalmadı. 15 Temmuz gazisi olmaktan insan yerine koyulmadık. FETÖ'cü teröristlere bile gösterilen saygıyı biz elde edemedik. Haklı olduğumu anlatmaya yeter diye düşünüyorum. Biz vatanımızı karşılıksız sevdik. Şimdi bir daha konuşmamak üzere susuyorum ve bilinmesini istiyorum ki kimseye hakkımı helal etmiyorum… Ne çektiğim acıları, ne döktüğüm kanı, ne kesilen ayağımı ne de gözyaşlarımı… Kimseye hakkımı helal etmiyorum. Mahkeme-i kübrada görüşmek üzere. ” Gündüz'ün isyanını AKP eski Milletvekili Metin Külünk de paylaştı. Külünk, “FETÖ ve ötesinde kirli aklın işgalci kalemşörlerinin tahliyesini insan hakları hukuk gibi masum kavramların arkasına saklanarak alkışlayan işbirlikçi zavallılar ve de özellikle devletin elbisesini üzerinde taşıyıp sürekli zehir kusanlar iyi okuyun. 15 Temmuz gazisinin son mektubu…” dedi.