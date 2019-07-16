15 Temmuz köprü davasında cezalar onandı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'ın da bulunduğu 34 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldukları gerekçesiyle 143 kişinin yargılandığı dava geçtiğimiz yıl karara bağlanmıştı. Eski Yarbay Turgay Ödemiş'in de aralarında olduğu 12 kişi, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince, “Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme” suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbete çarptırılmıştı.

99 SANIK CEZA ALMIŞTI

Tutuklu sanıklar eski Yarbay Turgay Ödemiş ve eski Binbaşı Ahmet Taştan'ın aralarında bulunduğu 72 sanık ise, “Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek” suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme, 22 sanığa, “Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek suçuna yardım etmek” suçundan 17'şer yıl 6'şar ay ceza verirken, 5 sanığı ise aynı suçtan 15 yıl hapis cezası ile cezalandırmıştı.

43'Ü ER 44 KİŞİYE BERAAT

Eski Yarbay Turgay Ödemiş, 15 Temmuz gecesi köprüde işlenen suçların tamamından sorumlu tutularak, toplamda 35 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 3 bin 343 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Öte yandan mahkeme 43’ü er, biri asteğmen 44 sanığın tüm suçlardan beraatine karar vermişti.

Dosyanın İstinaf'a gönderilmesinin ardından, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi dosya üzerindeki incelemesini tamamladı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, 44 sanık hakkında verilen beraat kararını onadı.

MAHKUMİYET KARARI DA ONANDI

Öte yandan Ceza Dairesi, eski Yarbay Turgay Ödemiş ve eski Binbaşı Ahmet Taştan'ın da aralarında bulunduğu 99 tutuklu sanık hakkında verilen mahkumiyet kararını da onadı.