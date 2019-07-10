15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz 2019 hangi güne denk geliyor?

15 Temmuz 2016 FETÖ tarafından darbe girişiminde bulunuldu. İlerleyen süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak ilan edildi. Bu sene 15 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Vatandaşlar haftanın ilk gününde “15 Temmuz 2019 tatil mi?” sorusunun yanıtını araştırıyor.

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü, geçtiğimiz dönemlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde alınan karar doğrultusunda resmi tatil olarak ilan edilmişti.

TBMM’de 15 Temmuz tarihinin resmi tatil olarak ilan edilmesiyle ilgili karar şöyleydi;

MADDE 1- (1) Ankara İline bağlı “Kazan İlçesi”nin adı “Kahramankazan” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- (1) 17.3.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve 1 Mayıs günü” ibareleri “,1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü” olarak ve birinci fıkrasının (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü tatilidir.”

15 TEMMUZ'UN ÖNEMİ

Türkiye’de 15 Temmuz 2016 tarihinde ordu içerisinde ABD’nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan Fetullah Gülen’in liderliğini yaptığı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’ye bağlı bir grup tarafından, TSK içindeki mensupları öncülüğünde askeri darbe girişiminde bulunulmuştur. Darbe girişiminde 248 kişi hayatını kaybetmiştir.