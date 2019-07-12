15 Temmuz şehitleri anıldı

Yıldız Teknik Üniversitesince (YTÜ), 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü ile şehit Prof. Dr. İlhan Varank’ı Anma Programı gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Davutpaşa Kampüsünde bulanan Otağ-ı Hümayun da gerçekleşen anma programında, Sanat ve Tasarım Fakültesi öğretim elemanlarının seslendirdiği kahramanlık türkülerinin yer aldığı bir dinleti sunuldu.

YTÜ Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, programda, 15 Temmuz’un yüzeysel geçiştirilecek bir hadise olmadığını, Türk milletinin Kurtuluş Savaşı’ndaki kahramanlıklarını yeni kuşağın bizzat tanıklarından görerek ve duyarak yaşadığını ifade etti.

Hainlere tekrar fırsat vermemek için şuurlu gençlerin yetiştirilmesi gerektiğini belirten Şahin, şunları kaydetti:

“15 Temmuz’u gerçek manasıyla sosyal ve psikolojik yönden etüt edecek bilimsel araştırmalara imza atmak lazım. Biz üniversite olarak üzerimize düşeni yapmak istiyoruz. Üniversitemizdeki kütüphane, kreş ve yurt binamıza şehitlerimizden üçünün ismini verdik. Yeni binalara da peyderpey Esenler’deki bütün şehitlerimizin isimlerini vereceğiz, onları yaşatacağız. Geriye bıraktıkları evlatları, bizim evlatlarımız, onlara da sahip çıkacağız.”

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif Okur’un moderatörlüğünde, “3. yılında 15 Temmuz FETÖ Darbe Girişimi” panelinin de düzenlendiği programda, üniversitenin Tarihi Fırın Sergi salonunda “15 Temmuz Şehitleri Fotoğraf Sergisi” açıldı.

Programa, şehit Hüseyin Kısa’nın eşi Hülya Kısa ve şehit Türkmen Tekin’in eşi Ramazan Tekin ile davetliler katıldı.

AA