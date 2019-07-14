15 Temmuz’da bankalar, PTT, hastaneler ve eczaneler açık mı? 15 Temmuz 2019 resmi tatil mi?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan edildi, bu nedenle aynı zamanda resmi tatil oldu. 15 Temmuz’da 2016 yılında FETÖ tarafından darbe girişiminde bulunulmuş ve birçok vatandaş hayatını kaybetmişti. 15 Temmuz Pazartesi günü şehitler anılacak. Bugünün resmi tatil ilan edilmesinin ardından vatandaşlar “15 Temmuz’da bankalar, PTT, hastaneler ve eczane açık mı?” sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

15 TEMMUZ’DA BANKALAR, PTT, HASTANELER, ECZANELER AÇIK MI?

15 Temmuz Pazartesi günü hastaneler açık olacak ancak bazı doktorlar resmi tatil yapacak. Çoğunlukla nöbetçi doktorlar çalışacak. Eczaneler kapalı olacak, nöbetçi eczaneler çalışacak. Büyük PTT şubeleri açık olacak, diğerlerinin kapalı olması bekleniyor. Kargo firmaları ise özel kurumlar olduğu için değişiklik gösteriyor, bu nedenle vatandaşlar ilgili firmanın müşteri hizmetleriyle görüşebilir. Ayrıca bankalar da kapalı olacak.

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü, geçtiğimiz dönemlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde alınan karar doğrultusunda resmi tatil olarak ilan edilmişti.

TBMM’de 15 Temmuz tarihinin resmi tatil olarak ilan edilmesiyle ilgili karar şöyleydi;

MADDE 1- (1) Ankara İline bağlı “Kazan İlçesi”nin adı “Kahramankazan” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- (1) 17.3.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve 1 Mayıs günü” ibareleri “,1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü” olarak ve birinci fıkrasının (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü tatilidir.”