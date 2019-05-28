15 Temmuz’un Gazi Emniyet Müdürü EGO’ya atandı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün önünde darbecilere karşı direnen tek üst düzey emniyet yetkisi olan ve tankın üzerinden açılan ateş sonucu yaralanan eski emniyet müdürü Mehmet Fatih Eryılmaz, Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdür Yardımcılığı’na atandı. Eryılmaz'ın şimdilik vekaleten atamasının yapıldığı öğrenildi.

FETÖ’cülerin ölüm listesinde yer alan emniyet müdürü Fatih Eryılmaz 15 Temmuz gecesi ağır yaralanmış, haftalarca hastanede tedavi görmüştü. Eryılmaz tedavisinin ardından ‘Gazi' unvanı almıştı. İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi Eryılmaz, 24 Haziran seçimlerinde İYİ Parti’den Kayseri milletvekili adayı olmuştu ancak geçtiğimiz ağustos ayında İYİ Parti'den istifa etmişti.

“TANK ÜZERİNDE GAZİ OLDUM”

Eryılmaz darbe gecesi yaşadıklarını şu sözlerle anlatmıştı: “15 Temmuz darbe girişimi gecesi o gün o saatte nöbetim olmamasına rağmen evimden silahımı alarak Emniyet Müdürlüğü önüne koştum. Direnişin bütün safhalarını bizzat organize ettim. Tank üzerinde gazi oldum.”