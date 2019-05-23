15 yaşındaki Muhammet: Senin hakkını yediler Ekrem Abi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) seçilmiş Başkanı Ekrem İmamoğlu, iftar öncesinde, kendi döneminde yapılan Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde vatandaşlarla buluştu. İmamoğlu’nun Yaşam Vadisi’ne geldiğini gören vatandaşlar, seçilmiş İBB Başkanı’nın etrafını kuşattı. Kimi vatandaşlar İmamoğlu ile ”selfie” yaparken, kimi yurttaşlar da cep telefonlarından yaptıkları canlı yayınlarla yakınlarını İBB Başkanı ile buluşturdu. Kendisine alkışlarla destek veren vatandaşlarla keyifli sohbetler gerçekleştiren İmamoğlu, ”Yaşam Vadisi müthiş. Çok özledim, onun için dalıverdim” dedi.

”İNSANLARA UMUT OLDUN”

Muhammet Nasuroğlu adındaki 15 yaşındaki genç, İmamoğlu’na olan sevgisini, ”Ekrem Abi, ben seni çok seviyorum vallahi. Mutlu oldum ya. Tek inandığım siyasetçi sensin” sözleriyle dile getirdi. İmamoğlu, ”Seviyorsan sarılacaksın” diyerek Nasuroğlu ile kucaklaştı. İmamoğlu, ”Abi ama senin hakkını yediler ya” diyen Nasuroğlu’na, ”Yedirtmeyiz. Yine güzel olacak” yanıtını verdi. Mehmet Yazıcı isimli bir vatandaş da fotoğraf çektirdiği İmamoğlu’na, üzerinde ”Her şey çok güzel olacak” yazılı 2 farklı renkte tişört hediye etti. Bu sırada bir vatandaş, İmamoğlu’na, ”İnsanlara umut oldun. İyi ki varsın” sözleriyle destek verdi.

“HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK”

İmamoğlu’nun kucağına verilen Alp Deniz Ekmekçi adlı 8 aylık bebek, İBB Başkanı’nın kucağından inmek istemeyince, bir vatandaş espriyi patlattı: ”Geleceğin sizde olduğunu anladı Başkanım.” Yüzlerce Beylikdüzü sakini ile fotoğraf çektiren İmamoğlu, ”Her şey çok güzel olacak” diyerek, zorlukla da olsa Yaşam Vadisi’nden ayrılıp, iftar yapacağı Gürpınar’daki eve doğru yola çıktı.