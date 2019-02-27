155’i arayıp, devlet büyüklerine hakaret edince tutuklandı

Melikgazi ilçesinde yaşayan ve işsiz olduğu öğrenilen M.T., 2 gün önce akşam saatlerinde alkol aldıktan sonra cep telefonundan 155 Polis İmdat hattını arayarak; devlet büyüklerine, polis ve jandarmaya küfretti. Telefonda görevli polisin, “Bu şekilde konuşmayın, sözlerinize dikkat edin” şeklindeki uyarılarına rağmen M.T., hakaretlerini sürdürdü. Cep telefonu ile konuştuğu sırada polis, şahsın yerini belirleyerek evinde gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgunun ardından adliyeye sevk edilen M.T., ‘devlet büyüklerine hakaret’ suçundan tutuklandı. Adliyeden elleri kelepçeli çıkartılan zanlı, gazetecilerin, ‘neden hakaret ettiniz’ sorusuna cevap vermedi. M.T., ekip aracıyla cezaevine götürüldü.

DHA