‘157 yıllık geçmişi olan Sayıştay’a yakışmadı’

23 Haziran'da yenilenecek İstanbul seçimleri yeniden gündeme gelen Sayıştay raporları ile ilgili 157 yıllık kurum tarafından yapılan “İBB'de hiçbir usulsüzlük ve kamu zararı tespit edilmedi” açıklamasına bir tepki de İBB CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı'dan geldi.

Subaşı, kurum tarafından yapılan açıklamaların 157 yıllık geçmişi olan kuruma yakışmadığını belirterek “Sayıştay anayasanın kendisine verdiği yetkiye dayanarak kamu kurum ve kuruluşlarını denetler. Ortaya çıkan ‘hukuki tespit ve değerlendirmelerini' kamuoyuna ve meclislere rapor olarak sunar. Kamuoyu ve meclisler, bu raporlara dayanarak, ‘siyasi tespit ve değerlendirmeler' yaparlar. Bizim yaptığımız da budur. Varsa bir yanıt, siyasi rakibimiz vermelidir. Sayıştay değil” dedi.

“SAYIŞTAY NEDEN İŞLEM BAŞLATMADIĞINI AÇIKLASIN”

2017 yılına ait ve Ekim 2018'de yayınlanan rapordan çok sayıda bulgunun medyaya da yansıdığını hatırlatan Subaşı, “Sayıştay raporundaki bulgulara göre İBB'nin malları, personeli ve parası iyi yönetilmiyor. İBB hizmet sunmuyor. İBB bedava reklam alanları kullandırıyor; bedava taşınmaz kullandırıyor; liyakatsiz yöneticiler görevlendiriyor; sosyal yardım aracı olarak İstanbulkart'ta usulsüzlükler yapıyor” diye konuştu. Subaşı, Sayıştay’ın bir açıklama yapacaksa önce bütün bu olumsuzluklara karşı neden işlem başlatmadığını açıklaması gerektiğini vurguladı.

Subaşı, Sayıştay raporunda “denetim görüşünü etkilemeyen” bazı önemli bulguları da şöyle sıraladı: “İşletme hakkı Ağaç A.Ş'ye devredilen 1 adet fidan satış yerinin, İstanbul Halk Ekmek A.Ş'ye devredilen 128 adet büfenin, Kültür A.Ş'ye devredilen 178 adet gazete satış büfesinin ve İstanbul Kitapçısı şubesi olarak değerlendirilmesi planlanan taşınmazın bu şirketler tarafından ihalesiz olarak üçüncü kişilere devredildiği görülmüştür. İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda (Bayrampaşa Otogarı)ç 868 işyerinden sadece 300 adedinin ruhsatlandırıldığı, 578 işyerinin ise ruhsatının olmadığı tespit edilmiş. 2017 yılı için Sosyal Yardım İstanbulkart bütçesi 125 milyon TL olarak öngörülmesine karşın 2017 yılı toplam gerçekleşmesi 147 milyon 670 bin 821,94 TL olarak karşımıza çıkmaktadır. İstanbul'un muhtelif yerlerindeki reklam ünitelerinin İstanbul Dijital Medya A.Ş tarafından kullanıldığı tespit edilmiş olup İstanbul Dijital Medya A.Ş adına ecrimisil işlem dosyası oluşturulmuş.”