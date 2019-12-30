16 aylık kızını araziye terk edip kaçtı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, Kuşlubahçe Mahallesi Okul Caddesi’ndeki 2 odalı 60 metrekarelik tek katlı evde oturan Haydar Çıtacı’nın kızı P.A. (21), Ağustos 2018’de, Manisa Doğum Evi’nde, kız bebek dünyaya getirdi. P.A.’nın eşi B.A. (25) doğum sırasında hastaneye gelmedi ve ortadan kayboldu. Bunun üzerine ‘Medine’ adı verilen bebeğin velayetini dede Haydar Çıtacı aldı.

Doğumdan sonra bir süre baba ocağında kalan P.A. da kızını burada bırakıp, kayıplara karıştı. Çarşamba günü saat 16.00 sıralarında ortaya çıkan P.A., baba ocağına dönüp, kızını almak istediğini söyledi. Bunun üzerine Çıtacı, velayeti kendisinde olan torununu annesi P.A.’ya verdi. P.A.. bebeğini de alıp, evden çıktı.

Evden uzaklaştıktan sonra iddiya göre, P.A., çocuğunu 4202 Sokak’taki boş araziye bırakıp, kaçtı. Mahalleli, annesi tarafından terk edildiği ileri sürülen bebeği ağlarken bulup, durumu polise bildirdi.

‘TORUNUMA İYİ BAKACAĞIM’

Olay yerine gelen polis ekipleri minik Medine’yi alıp, dedesi Haydar Çıtacı ve anneannesi Gülfizar Çıtacı’ya teslim etti. 22 yaşında, ‘Furkan’ adlı bekar zihinsel engelli bir de oğlu bulunduğunu belirten Haydar Çıtacı, “Torunuma da ben bakıyorum kalem, çakmak gibi ürünler satarak geçimimi sağlıyorum. Kızımın doğumundan sonra torunumun babasını hiç göremedik. Torunumun velayetini üzerime aldım” dedi.

Küçük Medine’nin hem dedesi hem de babası olduğunu belirten Çıtacı, torununa elinden gelen en iyi şekilde bakmaya çalışacağını söyledi. Fedakâr dede, “Torunuma elimden gelen en iyi şekilde bakmaya çalışıyorum. Sütünü, mamasını eksik etmiyorum. Ömrüm yettiği sürece de torunuma bakarım ama maddi durumumuz kötü. Evimiz kira. 500 lira kirası var ve çok rutubetli bir ev. Hayatımız zor geçiyor” ifadesini kullandı. (DHA)