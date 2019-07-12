16. Gümüşlük Klasik Müzik Festivali başlıyor

Bu yıl 16.’sı gerçekleştirilecek olan Gümüşlük Klasik Müzik Festivali kapılarını açıyor. Bitez'in yeni kültür ve sanat merkezi Zefirya ile işbirliği içerisinde planlanan konserlerin ilki, festivalin de açılış konseri olacak. Adını yaz aylarında batıdan serin serin esen Meltem rüzgârından alan merkezin, festival kapsamındaki ilk konuğu Devlet Sanatçımız Gülsin Onay olacak. Dünyanın en önde gelen Frédéric Chopin yorumcuları arasında gösterilen Gülsin Onay, gecede bestecinin eserlerine yer verecek.

DÜNYACA ÜNLÜ MÜZİSYENLER DE KATILACAK

Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivaline ülkemizin yanı sıra Hollanda, Tayvan, Almanya, İtalya, İsrail, Norveç, İrlanda, İspanya ve KKTC'den çeşitli müzisyenler de katılacak. Her geçen yıl sınırlarını Gümüşlük’ün biraz daha dışına taşımayı başaran festival, bu yıl açılışını Bitez’deki Aktur-Zefirya Kültür ve Sanat Merkezinde yapacak. Klasik müzikseverlerin gözdesi ve aynı zamanda festivalin de sanat danışmanı olan Devlet Sanatçısı Piyanist Gülsin Onay'ın konseri ile açılacak olan festival, organizasyonun ana mekânı olan 25 asırlık tarihi Taşocağı, Gümüşlük sahilindeki festival merkezinin yanı sıra Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü’nde gerçekleşecek.

Festivalin yapılacağı alanda izleyicilerin her alandan rahatlıkla görebileceği Ege Denizi panoraması yer alıyor ve sahne bu doğal fon sayesinde Türkiye’de ilk ve tek olma özelliği taşıyor. Aktur A.Ş. tarafından Bodrum markasına sanat faaliyetleriyle katkı sağlamak üzere inşa edilen merkez bölgenin mitolojik adını taşıyor.

“SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ OLARAK TÜM BODRUMLULULARA HEDİYE EDİYORUZ”

Zefirya'yı hayata geçiren Aktur A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı duayen Avukat Fahrettin Doğan ise, Zefirya Kültür Sanat Merkezi'nin bugün 20:30'da Gülsin Onay konseri ile başlayacağını belirterek, merkezin geçmişine dair açıklamalarda bulundu. Doğan, “Bu merkez eski Muğla Valisi Özer Türk tarafından kurulmuş. Zefirya akşamları esen rüzgar anlamına geliyor. Aynı zamanda bu merkezin panoramik bir manzarası var. Biz bunu bir sosyal sorumluluk projesi olarak da yapıyoruz. Burada, 650 kişiye kadar çıkabilen btik bir sanat merkezi olarak hizmet veriyoruz. Açacağımız bu merkezi de Bodrumlulara ve Türkiyelilere armağan ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“DÜNYANIN EŞSİZ BU MEKANINDA SANATSEVERLERLE OLMAK BÜYÜK KEYİF”

Zefirya sahnesinde piyano çalacak olmanın heyecanını yaşadığını belirten, ruhunda adeta meltem esintisi hissettiğini söyleyen Gülsin Onay, “Büyük bir heyecan ve mutluluk duyuyorum. Ulaslararası Müzik Festivali Bodrum'da muhteşem bir mekanda açılış yapacak. Çifte heyecan yaşıyoruz. Hem festivalimiz başlıyor hem de Zefirya Kültür ve Sanat Merkezi'miz açılıyor. Ben de bu konserde yer alacağımdan dolayı çok heyecanlıyım. Dünyanın eşsiz mekanlarında sanatseverlerle olmak keyif veriyor. Tatilciler de her yıl tatil planlarını bu festivale göre ayarlıyor” dedi.

16. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali 12 Temmuz-06 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek. Dünyaca ünlü festivalin programının bir kısmı ise şöyle:

16. ULUSLARARASI GÜMÜŞLÜK KLASİK MÜZİK FESTİVALİ PROGRAM

12 Temmuz (bugün)

Gülsin Onay konseri

19 Temmuz:

Hollandalı sanatçı Jeroen der Herder, çello konseri

Tayvanlı sanatçı Hua-Hsuan Lee, piyano konseri

26 Temmuz:

Tuncay Yılmaz, keman konseri

Emre Elivar, piyano konseri

2 Ağustos:

Alman sanatçı Konstanze Eickhorst, piyano konseri