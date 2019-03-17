Yeni devir serisi mi geliyor? 16 Mart Sayısal Loto sonuçları…

Milli Piyango tarafından noter huzurunda yapılan Sayısal Loto çekilişinde sonuçlar aynı gün açıklanıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto çekilişi sonuçlarına göre kazandıran numaralar 5, 11, 27, 31, 41 ve 42 olarak belirlendi. Sayısal Loto'da ikramiye kazanabilmek için katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin etmesi gerekiyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 16 MART

5 – 11 – 27 – 31 – 41 – 42

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto