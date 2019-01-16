16 Ocak 12:30 Hadi ipucu sorusu: İçinde kahve dövülen, taştan veya ağaçtan yapılmış büyük havanın adı nedir?

Hadi ipucu sorusu bugün kültürümüzde apayrı bir yeri olan kahveden geliyor. Hadi'de bugün ipucu sorusu, İçinde kahve dövülen, taştan veya ağaçtan yapılmış büyük havanın adı nedir? oldu. İşte 16 Ocak 12:30 Hadi ipucu sorusunun yanıtı...

Hadi ipucu sorusu belirlendi. Hadi yarışmasının sosyal medya hesabından ipucu sorusu, “Kültürümüzde apayrı bir yeri olan kahvenin toz haline getirilmesinde kullanılan ve içinde genellikle kahve dövülen, taştan ya da ağaçtan yapılmış büyük havan hangisidir?” şeklinde paylaşıldı. Peki Hadi ipucu sorusu olan İçinde kahve dövülen, taştan veya ağaçtan yapılmış büyük havanın adı nedir?

HADİ İPUCU SORUSU CEVABI

Soru: Kültürümüzde apayrı bir yeri olan kahvenin toz haline getirilmesinde kullanılan ve içinde genellikle kahve dövülen, taştan ya da ağaçtan yapılmış büyük havan hangisidir?

Cevap: Dibek



DİBEK NEDİR?

Dibek, “Taştan ya da ağaçtan yapılmış, genellikle tahılın kabuğunu ayıklamada, tahıl ve benzeri şeyleri ezmede yararlanılan büyük havan” olarak geçiyor sözlüklerde. Dibek kahvesi ise, Türk kahvesinin ve çeşitli bitkilerin bu koca havanda yani dibekte dövülerek, iyice toz haline getirilmiş hali oluyor.