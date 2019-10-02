Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

16 saat su kesintisi olacak! İstanbul’da sular ne zaman gelecek? İSKİ 2 Ekim su kesintisi listesi…

İSKİ tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Silahtar-Münzevi İsale Hattı'ndaki deplase ve bağlantı çalışmaları yapılacağı için 16 saat boyunca su kesintisi yapılacağı bildirildi. İSKİ planlı kesintileri internet sitesi üzerinden yayınlıyor. İşte güncel su kesintisi listesi...

09:38 -
Haberler Gündem
16 saat su kesintisi olacak! İstanbul’da sular ne zaman gelecek? İSKİ 2 Ekim su kesintisi listesi…

İSKİ, Silahtar-Münzevi İsale Hattı'nda deplase ve bağlantı çalışmaları yapılacağından; 2 Ekim 2019 Çarşamba günü 10.00 ile 3 Ekim 2019 Perşembe günü 02.00 saatleri arasında 16 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyeğini duyurdu. İstanbullular sular ne zaman gelecek merak ediyor. İşte İSKİ su kesintisi listesi…

İSKİ’DEN SU KESİNTİSİ DUYURUSU

Silahtar-Münzevi İsale Hattı'nda deplase ve bağlantı çalışmaları yapılacağından; 2 Ekim 2019 Çarşamba günü 10.00 ile 3 Ekim 2019 Perşembe günü 02.00 saatleri arasında 16 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

Tarih: 2 Ekim 2019 Çarşamba 3 Ekim 2019 Perşembe

Eyüpsultan İlçesi: Rami Yeni, Rami Cuma, İslambey, Düğmeciler ve Topçular Mahalleleri.

ARIZA KESİNTİ

İlçe : Bahçelievler

Etkilenen Mahalleler : Kocasinan Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-10-02 09:28:59.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.10.2019 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ARIZA KESİNTİ

İlçe : Esenler

Etkilenen Mahalleler : Namık Kemal Mah,Davutpaşa Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-10-02 04:20:45.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.10.2019 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ARIZA KESİNTİ

İlçe : Sancaktepe

Etkilenen Mahalleler : Safa Mah,Yunusemre Mah,Merve Mah,Mevlana Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-10-02 07:55:00.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.10.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more