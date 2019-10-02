16 saat su kesintisi olacak! İstanbul’da sular ne zaman gelecek? İSKİ 2 Ekim su kesintisi listesi…

İSKİ, Silahtar-Münzevi İsale Hattı'nda deplase ve bağlantı çalışmaları yapılacağından; 2 Ekim 2019 Çarşamba günü 10.00 ile 3 Ekim 2019 Perşembe günü 02.00 saatleri arasında 16 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyeğini duyurdu. İstanbullular sular ne zaman gelecek merak ediyor. İşte İSKİ su kesintisi listesi…
İSKİ’DEN SU KESİNTİSİ DUYURUSU
Silahtar-Münzevi İsale Hattı'nda deplase ve bağlantı çalışmaları yapılacağından; 2 Ekim 2019 Çarşamba günü 10.00 ile 3 Ekim 2019 Perşembe günü 02.00 saatleri arasında 16 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.
Tarih: 2 Ekim 2019 Çarşamba 3 Ekim 2019 Perşembe
Eyüpsultan İlçesi: Rami Yeni, Rami Cuma, İslambey, Düğmeciler ve Topçular Mahalleleri.
ARIZA KESİNTİ
İlçe : Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler : Kocasinan Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-10-02 09:28:59.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.10.2019 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ARIZA KESİNTİ
İlçe : Esenler
Etkilenen Mahalleler : Namık Kemal Mah,Davutpaşa Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-10-02 04:20:45.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.10.2019 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ARIZA KESİNTİ
İlçe : Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler : Safa Mah,Yunusemre Mah,Merve Mah,Mevlana Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-10-02 07:55:00.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.10.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.