16 ülkenin büyükelçisi değişti

Resmi Gazete&#8217;nin bugünkü sayısında yer alan 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2, 3 ve 4&#8217;üncü maddesi gereğince bazı büyükelçiler merkeze alınarak boşalan görevlere yeni büyükelçiler atandı.. İşte merkeze alınan ve atanan isimler:. . . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/16-ulkenin-buyukelcisi-degisti-5479440","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/16-ulkenin-buyukelcisi-degisti-5479440","pageType":"yazi","pageIdentifier":5479440,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"gundem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":""});aip('newsArticle', {"identifier":5479440,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/16-ulkenin-buyukelcisi-degisti-5479440/","headline":"16 u00fclkenin bu00fcyu00fckelu00e7isi deu011fiu015fti","articleBody":"","articleSection":"gundem","keywords":"","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2019/11/28/iecrop/17_16_9_1574980052.jpg","author":"lbozkaya","dateCreated":1574980055,"datePublished":1574980055,"dateModified":1574980055,"info":"{"seo_news":"false"}"});