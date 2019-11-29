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16 ülkenin büyükelçisi değişti

Bazı büyükelçilerin merkeze alınmasına ve yerine yeni büyükelçilerin atanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

01:27 -
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16 ülkenin büyükelçisi değişti

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2, 3 ve 4’üncü maddesi gereğince bazı büyükelçiler merkeze alınarak boşalan görevlere yeni büyükelçiler atandı.

İşte merkeze alınan ve atanan isimler:

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