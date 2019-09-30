16 yaşındaki çocuğun cinsel istismarında 7 kişi gözaltında

Karamürsel´de, R.G.’nin (16) cinsel istismara uğradığı ve başkaları ile birlikte olmaya zorlandığı söylentileri üzerine, bir mahalleli durumu önceki gün polise ihbar ederek genç kızın yerini gösterdi. Polis ekipleri, R.G.’yi ve ihbarcıyı alıp İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliğine getirdi. Burada ifadesi alınan R.G. yaşadıklarını anlattı. R.G. ifadesinde E.C. (18) ile arkadaşlık yaptığını, daha sonra E.C. ile birliktelik yaşadığını söyledi. R.G., E.C.’nin kendisine alkol ve uyuşturucu verdiğini, 3 ay boyunca rızası dışında bazı erkeklerle para karşılığı birlikte olmaya zorladığını anlattı. Polis ekipleri soruşturma kapsamında R.G.’ye cinsel istismarda bulunduğu belirlenen 11 kişinin kimliğini tespit etti. Cumhuriyet Savcılığı’nca 11 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Karamürsel’de düzenlenen operasyonda 11 kişiden E.C.’nin de aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan E.C.’nin ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan kaydı bulunduğu ve aranmasının olduğu öğrenildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 4 kişinin de yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

R.G.’nin ise devlet koruması altına alındığı, tedavi görmeye başladığı öğrenildi.

DHA