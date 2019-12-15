16 yaşındaki kız çocuğu başından vurulmuş halde bulundu

Antalya’nın Manavgat’ın Sarılar Mahallesi’nde dün gece yarısı, silahla ateş edildiği ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
Bölgeye giden jandarma ekipleri, yol kenarında ateşli silahla başından ve karnından vurularak ağır yaralı bir kız çocuğu buldu.
Manavgat Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alınan kızın, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Adının R.A. yaşının 16 olduğu belirlenen kızın Antalya Çocuk Esirgeme Kurumu’nda kaldığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)