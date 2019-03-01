17. kattan düşen işçi öldü

Gaziosmanpaşa semtinde bulunan rezidans inşaatında sıvacı olarak çalışan Kenan Boztaş, Perşembe günü saat 16.25 civarında iskeleden düştü. Edinilen bilgiye göre Boztaş, iskeleden binaya geçmeye çalışırken dengesi kaybetti ve 17. Kattan zemine düştü. Boztaş'ı hareketsiz halde gören inşaat işçileri polisi arayarak durumu bildirdi. Vefat eden işçinin bir arkadaşı ise sinir krizi geçirdi. İşçinin öldüğünü duyan yakınları olay yerine geldiler. Polisin yaptığı incelemenin ardından Boztaş'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Savcılık, olayla ilgili inceleme başlattı. 32 yaşında ölen işçinin evli olduğu ve 3 çocuğu bulunduğu belirtildi.