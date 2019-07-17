17 Temmuz Hadi ipucu sorusu: Spor Toto Süper Lig Sezonu’na verilen isim nedir?

Hadi bugün 20:30’da! Bugünkü ipucu futbolseverlere geliyor. Süper Lig’de 2019-2020 sezonu için geri sayım başladı. Spor Toto Süper Lig Sezonu’na Trabzonspor’un efsane kaptanı, A Milli Takım’ın eski oyuncularından birinin ismi verildi. Sizce kimden bahsediyoruz?

17 TEMMUZ HADİ İPUCU SORUSU

CEVAP: CEMİL USTA

Cemil Usta (1 Ocak 1951, Trabzon – 15 Mart 2003, Trabzon), 1970’li yıllarda Trabzonspor forması giyen Türk eski millî futbolcudur. Oynadığı dönemde Dozer ve Takoz gibi lakaplarla da anılmıştır.

Cemil Usta futbolu bıraktıktan sonra Trabzonspor’un altyapısında çalıştı ve futbolcu izleme komitesinde görev aldı. Daha sonra bu görevlerinden ayrılarak inzivaya çekildi. 2000 yılının kasım ayında sağ tarafına felç inen Cemil Usta, 15 Mart 2003 akşamı evine giderken geçirdiği kalp krizi sonucu 52 yaşında hayatını kaybetti. Usta, İskenderpaşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Boztepe Mezarlığı'na defnedildi.