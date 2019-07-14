17 yaşındaki genç ‘Evi niye gözetliyorsun?’ deyip dehşet saçtı!

​Olay, saat 15.00 sıralarında, merkez Meram ilçesi Kozağaç Mahallesi Şehit Mustafa Yılmaz Sokak’ta meydana geldi.

Mehmet Çakın, husumetli olduğu karşı komşusunun oğlu M.C.Ç.’nin yanına gidip, iddiaya göre “Evi niye gözetliyorsun? Evin fotoğraflarını niye çekiyorsun?” dedi. Bunun üzerine ikili arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavgaya, Mehmet Çakın’ın eşi Şengül, oğulları Cihan ve Mustafa ile yakını Mustafa Gürüler ve M.C.Ç.’nin babası Yılmaz Ç. de dahil oldu. Bu sırada M.C.Ç., av tüfeğiyle komşularına ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Mehmet, Şengül, Cihan ve Mustafa Çakın ile Mustafa Gürüler yaralandı.