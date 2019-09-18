18 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları: Şanslı numaraların açıklanmasına dakikalar kaldı!

Şans Topu çekiliş sonuçları bu akşam 21.15’te burada yer alacak. Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda açıklanan Şans Topu oyunu her hafta kazandırmaya devam ediyor.
ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Şans Topu çekiliş sonuçları 21.15’te burada yer alacak.
ŞANS TOPU HAKKINDA
Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. Oyun, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Oyunda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.