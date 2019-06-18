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18 Haziran Hadi ipucu sorusu: İrem Derici en son hangi şarkısına klip çekmiştir?

Hadi ipucu sorusunu yayınladı. Yaz mevsiminde yeni formatıyla takipçileriyle buluşan Hadi uygulamasında artık her akşam yarışmacılar ipucu sorusu belirliyor. 18 Haziran 20.30 Hadi ipucu sorusu şöyle: İrem Derici en son hangi şarkısına klip çekmiştir?

17:56 -
Haberler Gündem
18 Haziran Hadi ipucu sorusu: İrem Derici en son hangi şarkısına klip çekmiştir?

Hadi ipucu sorusu yayınlandı. İpucu sorusunu ve cevabını bilenler rakiplerinden bir adım önde olmayı başarıyor. Hadi yarışmacılara yeni formatı şöyle duyurdu: “Sen de #hadiSenSor etiketini kullanarak bir soru sorduğun videonu bizimle paylaş, senin sorun seçilirse hem yarışmada paylaşalım hem de 5 jokeri hesabına tanımlayalım.” Bugünkü ipucu şöyle: “2011 yılında bir müzik yarışmasıyla ismini duyuran İrem Derici, geçtiğimiz haftalarda hangi şarkısına klip çekmiştir?” İşte 18 Haziran Hadi ipucu sorusu ve yanıtı…

18 HAZİRAN HADİ İPUCU

CEVAP: ACEMİ BALIK

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