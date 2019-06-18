18 Haziran Hadi ipucu sorusu: İrem Derici en son hangi şarkısına klip çekmiştir?

Hadi ipucu sorusu yayınlandı. İpucu sorusunu ve cevabını bilenler rakiplerinden bir adım önde olmayı başarıyor. Hadi yarışmacılara yeni formatı şöyle duyurdu: “Sen de #hadiSenSor etiketini kullanarak bir soru sorduğun videonu bizimle paylaş, senin sorun seçilirse hem yarışmada paylaşalım hem de 5 jokeri hesabına tanımlayalım.” Bugünkü ipucu şöyle: “2011 yılında bir müzik yarışmasıyla ismini duyuran İrem Derici, geçtiğimiz haftalarda hangi şarkısına klip çekmiştir?” İşte 18 Haziran Hadi ipucu sorusu ve yanıtı…

18 HAZİRAN HADİ İPUCU

CEVAP: ACEMİ BALIK