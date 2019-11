18 Kasım On Numara sonuçları: İkramiye bölünmedi!

Milli Piyango İdaresi’nin büyük ikramiyeyi kazanma olasılığı en yüksek oyunu On Numara’da sonuçlar belirlendi. On Numara sonuçlarına göre büyük ikramiye bir kişinin oldu. Bu oyunda 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ikramiye kazanıyor. İşte 18 Kasım MPİ On Numara sonuçları…

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

On Numara çekiliş sonuçları zengin olma hayali kuranlar tarafından Google üzerinden araştırılıyor. MPİ tarafından noter huzurunda yapılan çekiliş sonuçları ile kuponlarını kontrol etmek isteyenler için On Numara sonuçları;

1, 2, 3, 12, 16, 22, 24, 29, 31, 35, 38, 39, 43, 50, 51, 55, 57, 65, 66, 70, 71 ve 73