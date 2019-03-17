18 Mart tatil mi? 18 Mart Çanakkale Zaferi’nde okullar tatil olacak mı? İşte MEB’in açıklaması

Tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlanacak olan 18 Mart Çanakkale Zaferi için çalışmalar son sürat devam ediyor. Peki 18 Mart’ta okullar tatil olacak mı? Tatil planları yapan veliler ve öğrenciler 18 Mart tatil mi? sorusunun cevabını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan çalışma takvimine göre 18 Mart Pazartesi günü okullar açık olacak.

18 MART'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan çalışma takvimine göre 18 Mart pazartesi günü okullar açık olacak. Her sene olduğu gibi Çanakkale Zaferi okullarda törenlerle karşılanacak ve sonrasında derslere devam edilecek.

İŞTE 2019 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

23 Nisan: Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı tatili salı gününe denk gelecek. Bu resmi tatili pazartesi ile birleştirenler hafta sonuyla birlikte toplamda 4 gün tatil yapmış olacak.

1 Mayıs: Emek ve Dayanışma günü İşçi Bayram çarşamba günü kutlanacak. Çalışanlar ve öğrenciler için bugün resmi tatil uygulanacak.

19 Mayıs: Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı pazar gününe denk gelecek, ekstra tatil olmayacak.

15 Temmuz: Demokrasi ve Milli Birlik Günü pazartesi gününe denk gelecek hafta sonu ile birleştirenler toplamda 3 gün tatil yapacak.

30 Ağustos: Bayram cuma günü kutlanacak. Hafta sonuyla birleştirenler toplamda 3 gün tatil yapacak.

29 Ekim: Bayram salı günü kutlanacak tatilini pazartesi ile birleştirenler hafta sonuyla birlikte toplamda 4 gün tatil yapmış olacak.