18 Mayıs MPİ Sayısal Loto sonuçları: Devirli ikramiye bir kişinin!

Sayısal Loto’da ikramiye kazanabilmek için katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin etmesi gerekiyor. Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1219’uncu çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto sonuçlarına kazandıran numaralar 16, 21, 26, 42, 45 ve 48 olarak belirlendi. Haberimizden 18 Mayıs Sayısal Loto sonuçlarına göre belirlenen ikramiye dağılımı haberimizde.

18 MAYIS SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto sonuçlarını umutla bekleyen şans oyunu tutkunlarının beklediği sonuçlar geldi. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar Sayısal Loto sonuçlarını haberimizden öğrenebilir. Ayrıca unutmayın çekiliş tarihi üzerinden 1 yıl geçip de talep edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğramış oluyor. İşte kazandıran numaralar…

16, 21, 26, 42, 45, 48