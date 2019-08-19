19 Ağustos Hadi ipucu sorusu: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun kısa adı nedir?

40.000 TL ödüllü Sendromsuz mini Hadi bu akşam 20:30! Bugünkü ipucu ülkemizde bilim ve teknoloji destekleme, teşvik etme amacıyla kurulmuş bir kurumdan geliyor.Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun kısa adı nedir?

19 AĞUSTOS HADİ İPUCU SORUSU

CEVAP: TÜBİTAK

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, kısaca TÜBİTAK, Türkiye’de bilim ve teknolojiyi teşvik etme, yönlendirme ve popülerleştirmeyi amaçlayan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın “ilgili” kuruluşlarından olup özel hukuk hükümlerine tâbidir.