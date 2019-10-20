19 Ekim Sayısal Loto sonuçları: İkramiye bir kişinin…

19 Eylül Sayısal Loto sonuçları noter huzurunda açıklandı. Sayısal Loto sonuçları her zaman olduğu gibi Milli Piyango İdaresi canlı yayınında belli oldu. İşte Sayısal Loto sonuçları ve kazandıran numaralar…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından haftada iki kez gerçekleştirilen Sayısal Loto’da kazanabilmek için katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin etmesi gerekiyor. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan canlı yayının ardından Sayısal Loto sonuçları belirlendi. Kuponları başında heyecanla bekleyenler için Sayısal Loto sonuçları haberimizde. Sayısal Loto sonuçları; 4, 6, 10, 18, 22, 35

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