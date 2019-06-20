19 Mayıs 100. yıl sergisi kapılarını sanatseverlere açtı

Taksim Piramit Sanat'ta açılışı yapılan ‘19 Mayıs ve 100.Yıl' isimli serginin ilk gününe birçok tanınmış isim katıldı. Ünlü sanatçı Bedri Baykam ve Öykü Eras'ın küratörlüğünü yaptığı sergide 12 sanatçının eseri ve 7 yazarın yazıları yer alıyor. Daha önce birçok siyasi sergiye imza atan Bedri Baykam 19 Mayıs ve milli mücadelenin önemine değinerek, “Yalnız Türkiye değil Ortadoğu ve dünya coğrafyası siyasetine yön veren bir büyük atanın mirası bu. Bu bedenle bu ateşi canlı tutmamız lazım. İyi ki bu sergi yapıldı” diyerek serginin 30 Ağustos'a kadar açık olduğunu söyledi.

Cumhuriyetin emin ellerde olduğunun görülmesi ve Türkiye'nin yakın tarihinin daha iyi anlaşılması için serginin mutlaka ziyaret edilmesi gerektiğine vurgu yapan Baykam, kuşaktan kuşağa 19 Mayıs'ın canlı tutulması gerektiğini ifade etti.

SERGİDE ÖNEMLİ YAZARLARIN YAZILARI DA YER ALIYOR

Ertuğrul Akyüz, Bedri Baykam, Bahri Genç, Deniz Gökduman, Genco Gülan, Murat Havan, Ekrem Kahraman, Fazilet Kendirci, Hülya Köpçüoğlu, Seydi Mutat Koç, Denizhan Özer ve Yusuf Taktak'a ait eserler davetlilerin beğenisini kazanırken; Alev Coşkun, Uğur Dündar, Ataol Behramoğlu, Orhan Aydın, Emin Çetin Girgit Ekrem Kahraman ve Mahmut Nüvit Doksanlı'nın yazılarının da yoğun ilgi görmesi dikkat çekti.