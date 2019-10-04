19 üniversite bünyesinde yeni fakülte ve enstitü kuruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesine bağlı Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Biruni Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı Diş Hekimliği Fakültesi, İstanbul Üniversitesine bağlı Hemşirelik Fakültesi, İstanbul Aydın Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Ticaret Üniversitesine bağlı İletişim Bilimi ve İnternet Enstitüsü, Karabük Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kocaeli Üniversitesine bağlı Turizm Fakültesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Munzur Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Muş Alparslan Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesine bağlı Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Turizm Fakültesi, Ardahan Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Beykent Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Ayvansaray Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şırnak Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kuruldu.

Kapatılan enstitü ve yüksekokullar

Söz konusu karar kapsamında Biruni Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Aydın Üniversitesine bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Karabük Üniversitesine bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kocaeli Üniversitesine bağlı Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Manisa Celal Bayar Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Munzur Üniversitesine bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Muş Alparslan Üniversitesine bağlı Sağlık Yüksekokulu, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesine bağlı Erbaa Sağlık Yüksekokulu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine bağlı Van Sağlık Yüksekokulu, Ardahan Üniversitesine bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Beykent Üniversitesine bağlı Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul Ayvansaray Üniversitesine bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Şırnak Üniversitesine bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesine bağlı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine bağlı Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kapatıldı.

İsimleri değişen fakülteler

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı İşletme Fakültesinin adı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesinin adı Ziraat Fakültesi, Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Sanat ve Tasarım Fakültesinin adı Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Hacı Bayram Veli İslami Araştırmalar Enstitüsünün adı İslami Araştırmalar Enstitüsü olarak değiştirildi.

Suriye’de Gaziantep Üniversitesi bağlı 3 fakülte kurulacak

Resmi Gazete’de yer alan bir başka Cumhurbaşkanı kararı ile Suriye’de, Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (El-Bab), İslami İlimler Fakültesi (Azez) ve Eğitim Fakültesi (Afrin) kurulması kararlaştırıldı.