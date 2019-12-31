19 yaşındaki kadın bebeğinin yanında ölü bulundu

Olay, dün akşam saat 23.00 sıralarında Ankara‘nın Çubuk ilçesinde meydana geldi. Berberlik yaptığı öğrenilen S.K., Oba Sokak’ta bulunan evine geldiğinde, eşi Nazmiye K.‘yi yatak odasında iki aylık bebeğinin yanında kanlar içinde buldu.

EŞİ, KAYINPEDERİ VE KAYINVALİDESİ GÖZALTINDA

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan 19 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Soruşturma başlatan polis, Nazmiye K.’yle bir yıl önce evlenen S.K.’yi, kayınpederini ve kayınvalidesini gözaltına aldı. (İHA)