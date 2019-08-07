Marmaris esnafından Kaz Dağları'na ilginç bir tepki geldi. Esnaf, işyerlerinin önüne koyduğu tabelalarda, “195 bin ağaç farkla, kahvenize siyanür alır mısınız?, Kaz Dağları'nda altın madeni inşası için kesilmiş olan 195 bin ağaç, Çanakkale'nin temiz su ihtiyacını tehlikeye atacak olan siyanur havuzu, Oksijenimiz elimizden alınıyor, vatan toprakları göz göre göre zehirlenmeye harap edilmeye bırakılıyor, Kaz Dağları'nda neler oluyor, haberiniz var mı?” yazılarını yazarak, Kaz Dağları'ndaki ağaç kıyımının durdurulmasını istedi.

“FARKINDALIK YARATMAK İSTEDİK”

Selimiye Muhtarı Ahmet Coşkun, “Denizin, güzel havanın tadını çıkaran sevgili misafirlerimizde farkındalık uyandırmak amaçlı Selimiye'deki işletmeler bu tabelaları hazırladı. Lütfen Kaz Dağları'nda neler olduğunu öğrenin ve siz de sahip çıkın” diye konuştu.