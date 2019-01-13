2.4 milyonluk adrese teslim ihale!

TEDAŞ’ta ‘adrese teslim ihale’ skandalı patlak verdi. TEDAŞ’ın açtığı “Eğitim ve sertifikasyon eğitimi malzeme alımı” ihalesi için kurumca hazırlanan şartnamenin, sadece bir firmanın kataloğu üzerinden hazırlandığı ortaya çıktı.

2.4 milyon liralık ihaleye katılmak için EKAP üzerinden doküman indiren 5 firmadan 4'ü, “Şartlarımız tutmuyor” diyerek ihaleye katılmaktan vazgeçti. Sadece 1 firma ihaleye katıldı. Maliyet de, bu firmayla bağlantılı olan 2 ayrı firmanın verileri üzerinden hesaplandı. Sayıştay, “Güven sarsıldı, eşitlik ihlal edildi” dedi.

Sayıştay'ın TEDAŞ Raporu'nda yer alan ihaleyle ilgili şu bilgilere yer verildi:

SADECE 3 AKRABA FİRMA

İhaleye, bir tek firmanın yan kuruluşları olan 3 firma başvurdu. Maliyet, piyasa şartlarına göre değil, bu bir firmanın yönlendirmesiyle verilen rakamlar üzerinde hesaplandı. Firmaların birisi ithalatçı diğeri bu ithalatçı firmanın yan şirketi bir diğeri ise aynı ithalatçı firmanın Ankara bayisi çıktı. 29.12.2017 tarihinde bu firmayla sözleşme imzalandı.

FİRMANIN KATALOĞU “ŞARTNAME” OLDU

İhale dökümanının, mevzuat kurallarına uygun ve rekabetçi bir anlayışla düzenlenmemesinden dolayı, 5 istekli adayından sadece biri ihaleye teklif verdi. Teknik şartnamelerde tariflenen ürün bilgileri ile yaklaşık maliyetin oluşturulmasında kullanılan bilgiler, yüklenici firmanın ürün katalog bilgileriyle içerik olarak örtüşmesi, teknik şartnamenin bu katalog bilgileri üzerinden hazırlandığı izlenimine yol açtı.

GÜVENİRLİK, EŞİTLİK İHLAL EDİLDİ

Kamu İhale Kanunu'na (KİK) aykırı bu işlem nedeniyle, ihalelerde saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlik, gizlilik, kamuoyu denetimi ve kaynakların verimli kullanılması ilkeleri ihlal edildi. “Kamusal kaynaklar, tüm toplumunun ortak değeridir” diyen Sayıştay, “Kamu yöneticileri toplumun ortak değeri olan kamusal kaynakların kullanılmasında, dilediği gibi davranmaz. Bu kaynakların etkin ve verimli biçimde kullanılması sağlamak için birçok ilke benimsenmiştir. Bu ilkeler arasında şeffaflık, eşit muamele ve rekabet ilkeleri sayılabilir” değerlendirmesini de yaptı.