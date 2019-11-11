2.5 milyon lira vurgun yapan ‘prizma’ çetesi çökertildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gelen şikayetler ve başlatılan soruşturma sonrası başkent ve ilçelerinde devre mülkü olanların ‘prizma’ adı verilen sisteme dahil edilerek dolandırıldığı belirlendi. Dört aylık çalışma sonucu 150 polisin katıldığı eş zamanlı operasyonlarda, 28 kişi gözaltına alındı.

“DUBAİLİLERE SATACAĞIZ” YALANI

Dolandırıcıların, bu iş için çağrı merkezi kurduğu ve devre mülkünü satmak amacıyla ilan verenleri arayıp, lüks ofislerine davet ettiği belirlendi. Kendilerinden kurumsal ve köklü firma olarak bahseden dolandırıcıların, ‘Devre mülkünüzü çok yüksek fiyatlara Katarlılara, Dubaililere satacağız’ yalanıyla mağdurlardan ‘prizma’ sistemine üye olmalarını istediği tespit edildi.

PARASI OLMAYANA KREDİ ÇEKTİRMİŞLER

Sisteme girmek için dolandırıcılara 25 bin-150 bin TL arasında para veren kişiler, daha sonra dolandırıcılara ulaşamadı. Dolandırıcıların memur ve işçileri hedef aldığı, sürekli ofis değiştirip, kod adı kullandığı ve parası olmayan kişilere kredi çektirdiği öğrenildi. (DHA)