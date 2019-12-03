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2 Aralık On Numara sonuçları: İkramiye ikiye bölündü!

Milli Piyango İdaresi’nin büyük ikramiyeyi kazanma olasılığı en yüksek oyunu On Numara’da sonuçlar belirlendi. On Numara sonuçlarına göre büyük ikramiye bir kişinin oldu. Bu oyunda 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ikramiye kazanıyor. İşte 2 Aralık MPİ On Numara sonuçları...

08:43 -
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2 Aralık On Numara sonuçları: İkramiye ikiye bölündü!

On Numara sonuçları gerçekleştirilen çekiliş ile belli oldu. Zengin olma umudu ile kuponlarını dolduran vatandaşlar hafta boyunca merakla On Numara sonuçları için bekliyordu. Büyük ikramiye İstanbul’un Kağıthane ve Bağcılar ilçeleri arasında paylaşıldı.Haberimizden 2 Aralık On Numara sonuçlarını ve kazandıran numaraları öğrenebilirsiniz.

ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara çekiliş sonuçları zengin olma hayali kuranlar tarafından Google üzerinden araştırılıyor. MPİ tarafından noter huzurunda yapılan çekiliş sonuçları ile kuponlarını kontrol etmek isteyenler için On Numara sonuçları;

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