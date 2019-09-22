2 bin 300 yıllık mezarın üstüne beton döktüler

Milattan önce 5000 yıllarında kurulan ve günümüze dek pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Kızılırmak Deltası’da bulunan tarihi eserler, 1974 yılında keşfedildi. Bölgede yapılan kazılarda İkiztepe ören yeri ile 57 höyük, 6 yerleşim yeri, 25 antik çağ ve hemen sonrasına ait kalıntı, 48 tümülüs, 5 kaya mezarı, 3 mezarlık, 1 kale, 1 hamam, 1 köprü bulundu.

1974 YILINDA BULUNMUŞTU

İkiztepe ören yerinde bulunan tepede yapılan kazılarda Helenistik çağa (MÖ 330-30) ait, kesme taştan inşa edilmiş, 2 odalı tümülüs anıt mezarı ortaya çıkarılmıştı. Bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken mezarın son halini görenler ise şaşkına döndü.

MEZAR GÖRÜNMÜYOR

Bölgedeki kalıntıları ziyaret eden ve çektiği videoları sosyal medyada yayınlayan Mehmet Sökmen, bir kral veya büyük bir komutana ait olduğu düşünülen mezarı görmek için İkiztepe’ye gittiğini söyleyerek, “Ne amaçla yapıldığını bilmiyorum. Mezarın üzerine beton dökülmüş. Pencere alanları tel örgülerle kapatılmış. Yani tarihin üzerine beton dökülmüş. Türkiye Cumhuriyeti’nin bir vatandaşı olarak üzgünüm. Tarihe verilen değer ne yazıkki bu. Türkiye’nin her yerinde böyle manzaralarla karşılaşıyoruz” dedi.